Calcio femminile, le convocate dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026: Del Prete punta su un gruppo eterogeneo

Si avvicina l’appuntamento con Taranto 2026, ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo e quarta rassegna ospitata in Italia dopo Napoli 1963, Bari 1997 e Pescara 2009. Tra le discipline protagoniste ci sarà anche il calcio, presente con i tornei maschile e femminile riservati rispettivamente alle Nazionali Under 18 e Under 19.

L’Italia si presenta all’appuntamento forte di una lunga tradizione nella manifestazione: nelle 19 edizioni disputate finora, il nostro Paese ha chiuso in vetta al medagliere in 14 occasioni. Nell’ultima edizione, andata in scena a Orano nel 2022, il Team Italia ha conquistato complessivamente 159 medaglie, frutto di 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi.

La rassegna prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto con la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone di Taranto, prevista alle ore 20. A rappresentare il Team Italia come portabandiera saranno Filippo Tortu e Irma Testa, mentre alla cerimonia sono attesi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono 498 gli atleti italiani iscritti complessivamente alle diverse discipline.

Saranno sei le Nazionali al via del torneo di calcio femminile, organizzato attraverso due gironi da tre squadre. Nel Gruppo A sono state inserite Spagna, Portogallo e Marocco; nel Gruppo B, invece, ci sono Italia, Slovenia e Kosovo. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali.

L’esordio delle azzurrine è fissato per domenica 23 agosto alle ore 21 a Francavilla Fontana, dove l’Italia affronterà la Slovenia. Il secondo impegno della fase a gironi sarà giovedì 27 agosto allo stadio Iacovone di Taranto contro il Kosovo.

Le semifinali si giocheranno sabato 29 agosto a Brindisi: la prima alle 10.30, la seconda alle 21. Lunedì 31 agosto sarà invece la giornata decisiva per l’assegnazione delle medaglie. La finale per il bronzo è in programma alle 10.30 a Brindisi, mentre la sfida per la medaglia d’oro si disputerà alle 19 a Taranto.

Sono 18 le calciatrici chiamate dalla commissaria tecnica Priscilla Del Prete per rappresentare l’Italia Under 19 femminile ai Giochi del Mediterraneo. Il gruppo si radunerà martedì 18 agosto al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma, dove inizierà la preparazione in vista dell’esordio nella competizione.

CONVOCATE ITALIA CALCIO FEMMINILE GIOCHI DEL MEDITTERANEO 2026

Portieri: Alice Agostini (Fiorentina), Flavia Pezzi (Roma);

Difensori: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Chiara Grassi (Roma), Anna Messa (Juventus), Viola Peri (Fiorentina), Daria Rosso (Juventus);

Centrocampiste: Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Beatrice Martone (Anderlecht), Sophie Miraldi (Fiorentina), Matilde Oddina (Juventus), Miranda Sterner (Real Madrid);

Attaccanti: Elisa Ciurleo (Inter), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Milan).