Beach volley, Europei 2026: Gottardi/Orsi Toth e Cottafava/Dal Corso fanno percorso netto! Ora doppia sfida alla Francia

Doppio sorriso azzurro sulla sabbia di Stare Jablonki. La seconda giornata degli Europei 2026 di beach volley promuove direttamente agli ottavi di finale entrambe le coppie italiane: Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth nel torneo femminile e Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso in quello maschile chiudono al primo posto i rispettivi gironi grazie a due vittorie convincenti nelle finali per la leadership delle pool. Domani per entrambe ci sarà un incrocio con la Francia: Gottardi/Orsi Toth affronteranno Aline Chamereau/Clémence Vieira, mentre Cottafava/Dal Corso troveranno Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar.

Gottardi e Orsi Toth hanno completato un girone perfetto superando 2-0 le tedesche Bock/Kunst con i parziali di 21-19, 21-14. Dopo il netto successo ottenuto all’esordio contro le lituane Kliokmanaite/Vasiliauskaite (21-10, 21-17), le azzurre hanno dovuto faticare maggiormente nella prima frazione. Bock/Kunst sono rimaste a contatto fino alle battute conclusive, ma l’Italia ha trovato lo spunto per chiudere 21-19. Più marcata la differenza nel secondo set: Gottardi/Orsi Toth hanno preso progressivamente il controllo e il 21-14 ha consegnato loro il primo posto nella Pool C e l’accesso diretto agli ottavi.

Percorso netto anche per Cottafava e Dal Corso, protagonisti di un 2-0 di grande sostanza contro i polacchi Bryl/Łosiak: 21-17, 21-18. La coppia italiana aveva inaugurato il torneo travolgendo 21-11, 21-16 gli inglesi Bello/Bello e ha confermato le ottime sensazioni nella sfida che assegnava il primato della Pool G. Gli azzurri hanno fatto la differenza nei momenti decisivi di entrambi i set, senza concedere ai padroni di casa la possibilità di allungare il match al tie-break.

Domani il livello si alzerà ulteriormente e per le due coppie italiane arriverà un doppio confronto con la Francia. Gottardi/Orsi Toth sfideranno Chamereau/Vieira, che hanno reagito alla sconfitta iniziale contro Dumbauskaite/Grudzinskaite battendo prima Gierczynska/Jundzill 21-16, 21-18 e poi, nei sedicesimi, Davidova/Khmil con un eloquente 21-9, 21-17. Le azzurre hanno anche un precedente favorevole molto recente: il 29 agosto 2025 ad Amburgo superarono le francesi 23-21, 21-16. Chamereau/Vieira vantano inoltre due podi CEV in carriera, mentre il miglior risultato della coppia Gottardi/Orsi Toth nel circuito CEV è il successo ottenuto in questa stagione.

Cottafava/Dal Corso se la vedranno invece con Gauthier-Rat/Rotar, reduci da una giornata molto più dispendiosa. I francesi hanno perso 2-1 contro Aye/Daubas (15-21, 21-19, 9-15) nella sfida per il primo posto della Pool E, per poi superare al tie-break Berntsen/Mol nei sedicesimi: 17-21, 21-12, 15-13. Sarà il primo confronto tra le due coppie. Gauthier-Rat/Rotar arrivano inoltre dal terzo posto nell’Elite16 di Rio de Janeiro, mentre Cottafava/Dal Corso hanno ottenuto nel 2026, tra gli altri risultati, un terzo posto nel Challenge di Alanya.

Il tabellone maschile ha intanto definito tutti gli ottavi dopo una seconda giornata ricchissima. Andersson/Nilsson hanno conquistato la Pool A battendo Ehlers/Wüst 21-16, 21-16, mentre la sorpresa più significativa è arrivata nella Pool B, dove Friedli/Jordan hanno sconfitto 21-19, 21-18 Åhman/Hellvig. Nessun problema per Mol/Sørum, primi nella Pool C dopo il 21-16, 21-12 su Chouikh/Gardoque. Fokerots/Plavins hanno regolato Pristauz/Waller 21-19, 21-18, Aye/Daubas hanno piegato Gauthier-Rat/Rotar al tie-break e Boermans/Brouwer hanno avuto bisogno di tre set contro Haussener/Heidrich. Oltre agli azzurri, accesso diretto agli ottavi anche per Berger/Hammarberg, vincitori 21-17, 21-12 su de Groot/van de Velde.

I sedicesimi hanno restituito al torneo Åhman/Hellvig, dominanti 21-12, 21-13 su Dzavoronok/Perusic. Avanzano anche Chouikh/Gardoque, Haussener/Heidrich, Sagstetter/Winter, de Groot/van de Velde e Pristauz/Waller. Spicca il clamoroso 35-33 del secondo set con cui Cuzmiciov/Elazar hanno completato il 2-0 su Ehlers/Wüst, mentre Gauthier-Rat/Rotar hanno avuto bisogno del terzo set per eliminare Berntsen/Mol.

Gli ottavi maschili proporranno così Andersson/Nilsson-Chouikh/Gardoque, Hammarberg/Berger-Haussener/Heidrich, Daubas/Aye-Sagstetter/Winter, Plavins/Fokerots-Åhman/Hellvig, Mol/Sørum-Cuzmiciov/Elazar, Boermans/Brouwer-de Groot/van de Velde, Cottafava/Dal Corso-Gauthier-Rat/Rotar e Friedli/Jordan-Pristauz/Waller.

Nel torneo femminile la giornata ha completato anche le sfide per il terzo posto delle otto pool, decisive per restare in corsa. Izuzquiza/Moreno hanno eliminato Hollas/Remmelg 21-15, 21-16, Chamereau/Vieira hanno superato Gierczynska/Jundzill, Lippmann/Paul hanno battuto Kliokmanaite/Vasiliauskaite e Hogenhout/Konink hanno avuto la meglio su Kropidlowska/Lodej. Successi in due set anche per Klinger/Klinger, Maixnerova/Neuschaeferova, Vergé-Dépré/Vergé-Dépré e Kruczek/Lunio.

Nei sedicesimi femminili Bock/Kunst hanno avuto bisogno del tie-break per piegare Hogenhout/Konink, così come Placette/Richard contro Klinger/Klinger in una sfida caratterizzata dal 28-26 del secondo set. Vittorie nette per Paulikiene/Raupelyte, Izuzquiza/Moreno, Chamereau/Vieira, Romaniuk/Serdiuk, Grüne/Ittlinger e Müller/Tillmann.

Il quadro degli ottavi femminili promette dunque una giornata di altissimo livello. Oltre alla sfida tra Gottardi/Orsi Toth e Chamereau/Vieira, si giocheranno Graudina/Samoilova-Bock/Kunst, Lazarenko/Kurnikova-Placette/Richard, Mäder/Kernen-Paulikiene/Raupelyte, Svozilova/Stochlova-Izuzquiza/Moreno, Brunner/Hüberli-Romaniuk/Serdiuk, Pavelkova/Pavelkova-Grüne/Ittlinger e Stam/Schoon-Müller/Tillmann. L’Italia ci arriva nella situazione migliore possibile: due coppie, quattro vittorie, nessun set perso e due primi posti nei gironi.