Beach volley, Europei 2026: Italia a tutto gas! Gottardi/Orsi Toth e Cottafava/Dal Corso partono forte

Prima giornata perfetta per l’Italia agli Europei di beach volley di Stare Jablonki. Le due coppie azzurre impegnate nella rassegna continentale hanno superato senza concedere set le semifinali delle rispettive pool: Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth hanno regolato le lituane Kliokmanaite/Vasiliauskaite 2-0 (21-10, 21-17), mentre Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso hanno imposto la propria superiorità sugli inglesi Bello/Bello con un netto 2-0 (21-11, 21-16). Entrambe torneranno in campo il 13 agosto per giocarsi il primo posto del girone e, soprattutto, la qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando così il passaggio dai sedicesimi.

Gottardi e Orsi Toth hanno confermato immediatamente le buone sensazioni lasciate dal quarto posto nell’Elite16 di Amburgo. Contro Kliokmanaite/Vasiliauskaite le azzurre hanno preso il comando fin dalle prime battute, trasformando il primo set in una prova a senso unico. Il 21-10 racconta una frazione nella quale la coppia italiana non ha permesso alle lituane di trovare ritmo, costruendo rapidamente un margine consistente e amministrandolo senza concedere occasioni per riaprire il confronto. La seconda frazione ha richiesto maggiore attenzione, ma senza mettere realmente in discussione il successo italiano. Kliokmanaite e Vasiliauskaite hanno aumentato la propria efficacia e sono riuscite a restare più vicine, costringendo Gottardi/Orsi Toth a mantenere alto il livello fino alle battute conclusive. Le azzurre hanno però gestito con autorità anche questa fase, chiudendo 21-17 e archiviando l’esordio in appena trenta minuti.

Il 13 agosto Gottardi/Orsi Toth affronteranno Bock/Kunst nella finale per il primo posto della pool C. Le tedesche hanno dovuto faticare decisamente di più per superare il derby contro Lippmann/Paul, risolto soltanto al tie-break per 2-1 (21-19, 20-22, 15-13) dopo 57 minuti di gioco. Sarà quindi una sfida tra le due coppie imbattute del raggruppamento: chi vincerà avanzerà direttamente agli ottavi, mentre la perdente accederà comunque alla fase ad eliminazione diretta passando dai sedicesimi. Lippmann/Paul hanno già conquistato il terzo posto della pool battendo Kliokmanaite/Vasiliauskaite 2-0 (21-19, 21-11).

Esordio altrettanto convincente per Cottafava e Dal Corso nel torneo maschile. Gli azzurri hanno avuto bisogno di appena trenta minuti per battere Joaquin e Luis Javier Bello. Il primo set è stato dominato dall’inizio alla fine e il 21-11 fotografa il divario costruito dalla coppia italiana. Gli inglesi hanno provato ad aumentare la pressione nel secondo parziale, ma Cottafava/Dal Corso hanno mantenuto saldamente il controllo, senza permettere agli avversari di trascinare la partita verso un finale punto a punto. Il 21-16 ha consegnato agli italiani una vittoria importante e almeno la certezza di proseguire il torneo.

Adesso arriva un test decisamente più severo contro i padroni di casa Bryl/Łosiak, avversari nella finale per il primo posto della pool G del 13 agosto. I polacchi hanno aperto il proprio Europeo con un successo per 2-0 su Dillier/Flückiger, imponendosi 21-15, 21-17. Anche per Cottafava/Dal Corso la posta in palio è pesante: una seconda vittoria significherebbe evitare i sedicesimi e presentarsi direttamente agli ottavi di finale, un vantaggio importante in un torneo così compresso.

Nel resto del tabellone maschile le teste di serie hanno generalmente rispettato il pronostico, anche se non sono mancati incontri complicati. Nella pool A Andersson/Nilsson hanno battuto Dressler/Horst 2-0 (24-22, 21-11), mentre Ehlers/Wüst hanno dovuto rimontare Dzavoronok/Perusic al tie-break, 21-14, 15-21, 15-12. Il 13 agosto saranno dunque Andersson/Nilsson ed Ehlers/Wüst a contendersi il primo posto. Qualche difficoltà in più per Åhman/Hellvig nella pool B. Gli svedesi hanno ceduto il primo set a Campos/Pedrosa prima di ribaltare la situazione e vincere 2-1 (18-21, 21-14, 15-11). Tie-break anche nell’altra semifinale, con Friedli/Jordan capaci di recuperare Cuzmiciov/Elazar e imporsi 15-21, 21-16, 15-12. Åhman/Hellvig-Friedli/Jordan sarà quindi la sfida che assegnerà l’accesso diretto agli ottavi.

Molto più netto l’impatto di Mol/Sørum nella pool C. I norvegesi hanno travolto Czachorowski/Krzeminski 21-10, 21-8 in soli 27 minuti e nella finale del girone troveranno Chouikh/Gardoque, vincitori 21-18, 21-14 su Schweiner/Trousil. Nella pool D Fokerots/Plavins si sono aggiudicati il derby lettone contro Auzins/Tocs per 21-16, 21-17 e affronteranno Pristauz/Waller, che hanno fermato Henning/Pfretzschner 23-21, 21-13. La pool E ha invece prodotto una finale tutta francese. Aye/Daubas hanno superato Besarab/Beta 21-16, 21-15, mentre Gauthier-Rat/Rotar hanno battuto Sedlak/Sepka 21-16, 21-18. Nella pool F Boermans/Brouwer hanno regolato Ciemachowski/Taudul 2-0 (21-18, 21-15), mentre Haussener/Heidrich sono usciti vincitori dopo oltre un’ora dalla battaglia con Berntsen/Mol: 21-19, 22-24, 15-12. Nella pool H, infine, Berger/Hammarberg e de Groot/van de Velde hanno ottenuto due successi quasi gemelli: 21-14, 21-13 rispettivamente contro Kantor/Lejawa e Sagstetter/Winter.

Anche il tabellone femminile ha offerto diversi risultati interessanti. Nella pool A Graudina/Samoilova hanno dovuto sudare nel primo set contro Hollas/Remmelg prima di imporsi 27-25, 21-14. Davidova/Khmil hanno invece superato Izuzquiza/Moreno 25-23, 21-15, mentre le spagnole hanno poi conquistato il terzo posto battendo Hollas/Remmelg 21-15, 21-16. La finale del girone vedrà quindi di fronte Graudina/Samoilova e Davidova/Khmil. Nella pool B Stam/Schoon hanno iniziato senza esitazioni, travolgendo Gierczynska/Jundzill 21-15, 21-7. Più sorprendente il successo di Dumbauskaite/Grudzinskaite sulle francesi Chamereau/Vieira, battute 22-20, 21-17. Le transalpine hanno poi evitato l’eliminazione superando Gierczynska/Jundzill 21-16, 21-18.

Müller/Tillmann hanno lanciato un segnale forte dalla pool D, dominando Kropidlowska/Lodej 21-9, 21-14. La loro avversaria per il primo posto sarà Stochlova/Svozilova, che hanno rimontato Hogenhout/Konink vincendo 18-21, 21-13, 15-10. Le olandesi hanno poi sconfitto le polacche 21-18, 21-17 e continueranno il torneo. Battaglia vera nella pool E per Kernen/Mäder, costrette al tie-break da Kun/Villam e vittoriose 18-21, 21-13, 22-20. Grüne/Ittlinger hanno invece superato le sorelle Klinger con un doppio 21-19. Le austriache si sono poi riscattate battendo Kun/Villam 21-12, 21-15.

Brunner/Hüberli, fresche vincitrici dell’Elite16 di Amburgo, hanno iniziato con autorità anche l’Europeo. Le svizzere hanno battuto Michalska/Okla 21-10, 21-16 e nella finale della pool F troveranno Placette/Richard, vittoriose 21-18, 21-18 su Maixnerova/Neuschaeferova. Queste ultime hanno poi sconfitto le polacche 21-16, 21-13. Una delle sorprese più significative è arrivata dalla pool G, dove le ceche Pavelkova/Pavelkova hanno eliminato dalla corsa al primo posto le sorelle Vergé-Dépré battendole 21-18, 22-20. Le svizzere hanno comunque reagito contro Kielak/Kudlik, imponendosi 21-15, 21-17, mentre Paulikiene/Raupelyte hanno conquistato l’altra finale della pool rimontando le polacche 17-21, 21-17, 15-12.

Doppio successo ucraino, infine, nella pool H. Kurnikova/Lazarenko hanno dominato Kruczek/Lunio 21-11, 21-14, mentre Romaniuk/Serdiuk hanno superato Gonzalez/Vergara 21-14, 21-17. Le due coppie ucraine si giocheranno quindi il primo posto, mentre Kruczek/Lunio hanno mantenuto aperto il proprio Europeo eliminando le spagnole con il punteggio di 21-17, 21-12.