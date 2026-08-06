Beach volley, Elite16 Amburgo: Gottardi-Orsi Toth all’esame Brasile, fari puntati sul “veronese” Anders Mol

Archiviato l’appuntamento di Rio de Janeiro, il Beach Pro Tour fa tappa ad Amburgo per il secondo Elite16 consecutivo della stagione. In Germania il circuito propone un tabellone più raccolto rispetto ad altri appuntamenti della massima categoria, con sedici coppie inserite in quattro gironi da quattro squadre, ai quali si aggiungono le formazioni promosse dalle qualificazioni. Per l’Italia i riflettori sono puntati su Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, chiamate a un esordio impegnativo nel Pool D, mentre nel torneo maschile cresce l’attesa per il debutto di Anders Mol nel primo Elite16 disputato dopo l’annuncio del suo ingaggio con la Rana Verona per la prossima stagione di SuperLega.

Le qualificazioni femminili hanno promosso quattro coppie. Le australiane Fejes/Clancy hanno superato Barber/Gernert 2-0 (22-20, 21-16) e poi Bock/Kunst con un altro netto 2-0 (21-15, 21-15). Le tedesche Grüne/Uhl hanno eliminato Christ/Neuß 2-1 (13-21, 21-18, 15-11) e quindi le ceche Pavelková/Pavelková al termine di una sfida equilibratissima, chiusa 2-0 (22-20, 24-22). Avanzano anche le ucraine Serdiuk/Romaniuk, vittoriose su Maidhof/Schwarz 2-0 (21-16, 21-16) e sulle svizzere Annique/Menia 2-0 (21-12, 21-17), oltre alle tedesche Beutel/Schürholz, capaci di rimontare Hollas/Remmelg 2-1 (11-21, 21-17, 15-10) prima di battere le canadesi Bélanger/Monkhouse 2-0 (21-16, 21-17).

L’attenzione italiana è tutta rivolta al Pool D, dove Gottardi e Orsi Toth sono attese da un esordio di grande prestigio contro le brasiliane Ana Patrícia/Carol Horta, una delle coppie più temibili del circuito. Nella stessa giornata le azzurre torneranno poi in campo contro le australiane Fejes/Clancy, provenienti dalle qualificazioni, in una sfida che potrebbe già risultare decisiva in ottica passaggio del turno. A completare il girone ci sono le tedesche Sandra/Kim, altra formazione molto competitiva che le italiane affronteranno nella seconda giornata.

Anche gli altri raggruppamenti promettono equilibrio. Nel Pool A la testa di serie numero uno Melissa/Brandie dovrà guardarsi dalla solidità delle brasiliane Thamela/Victoria, dalle padrone di casa Müller/Tillmann e dalle sorprendenti ucraine Serdiuk/Romaniuk. Nel Pool B spicca la presenza delle campionesse di Rio Carol/Rebecca, favorite contro le qualificate Beutel/Schürholz, ma chiamate anche a misurarsi con le svizzere Mäder/Kernen e con le statunitensi Hughes/Batenhorst. Il Pool C appare forse il più equilibrato, con le lettoni Tina/Anastasija, le svizzere Brunner/Hüberli, le americane Shaw/Phillips e le tedesche Grüne/Uhl, reduci da un percorso convincente nelle qualificazioni.

Anche il tabellone maschile ha completato il proprio organico attraverso due turni preliminari. Gli svizzeri Friedli/Jordan hanno regolato Fiedler/Fromm 2-0 (21-17, 21-15) e gli estoni Tiisaar/Korotkov 2-0 (21-14, 21-15). I lettoni Bedritis/Rinkevics hanno sconfitto Klemen/Huber 2-0 (21-11, 21-13) e i tedeschi Reinhardt/Sowa 2-0 (21-15, 21-16). Qualificazione conquistata anche dai cechi Sepka/Sedlak, vittoriosi su Nemec/Jancok 2-1 (15-21, 21-15, 15-9) e su Dumek/Westphal 2-0 (21-14, 21-11), mentre i tedeschi Huster/Winter hanno eliminato Beta/Besarab 2-0 (21-17, 21-15) e quindi Held/Kubo con un secco 2-0 (21-19, 21-10).

Nel torneo maschile il nome più atteso è quello di Anders Mol. Il fuoriclasse norvegese, fresco di accordo con la Rana Verona per la stagione indoor, affronta il primo Elite16 dopo l’annuncio del trasferimento e guiderà, insieme a Christian Berntsen, il Pool A, dove dovrà vedersela con gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, i polacchi Bryl/Łosiak e i qualificati lettoni Bedritis/Rinkevics.

Il resto del tabellone offre diversi motivi d’interesse. Nel Pool B i favoriti sembrano gli olandesi Boermans/Brouwer, ma il confronto con i brasiliani Evandro/Arthur Lanci promette spettacolo. Il Pool C è impreziosito dalla presenza dei campioni olimpici norvegesi Mol/Sørum, inseriti con i francesi Chouikh/Genevieve-Gardoque, i tedeschi Ehlers/Wüst e i cechi Sepka/Sedlak. Nel Pool D, infine, riflettori puntati sui lettoni Plavins/Fokerots, chiamati a confrontarsi con i tedeschi Henning/Pfretzschner, gli statunitensi Schalk/Shaw e gli svizzeri Friedli/Jordan, altra coppia emersa dalle qualificazioni. Amburgo inaugura così una formula inedita che potrebbe cambiare gli equilibri del torneo già nella fase a gironi, aumentando il peso di ogni singolo incontro prima della corsa alle medaglie.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Fejes/Clancy AUS – Barber/Gernert GER 2-0 (22-20, 21-16)

Bock/Kunst GER – Bisgaard/Høg DEN 2-0 (21-12, 27-25)

Pavelková K./Pavelková A. CZE – Lorenzova/Tomasova CZE 2-1 (20-22, 21-17, 15-7)

Christ/Neuß GER – Grüne/Uhl GER 1-2 (13-21, 21-18, 11-15)

Serdiuk/Romaniuk UKR – Maidhof/Schwarz GER 2-0 (21-16, 21-16)

Annique/Menia SUI – Paul/Lippmann GER 2-1 (21-17, 17-21, 20-18)

Hollas/Remmelg EST – Beutel/Schürholz GER 1-2 (21-11, 17-21, 10-15)

Hesse/Hesse GER – Bélanger/Monkhouse CAN 0-2 (14-21, 13-21)

Secondo turno qualificazioni: Fejes/Clancy AUS – Bock/Kunst GER 2-0 (21-15, 21-15)

Pavelková K./Pavelková A. CZE – Grüne/Uhl GER 0-2 (20-22, 22-24)

Serdiuk/Romaniuk UKR – Annique/Menia SUI 2-0 (21-12, 21-17)

Beutel/Schürholz GER – Bélanger/Monkhouse CAN 2-0 (21-16, 21-17)

Gironi. Pool A

06 agosto, ore 13.00 Melissa/Brandie CAN – Serdiuk/Romaniuk UKR

06 agosto, ore 13.00 Thamela/Victoria BRA – Müller/Tillmann GER

07 agosto, ore 09.00 Melissa/Brandie CAN – Müller/Tillmann GER

07 agosto, ore 09.00 Thamela/Victoria BRA – Serdiuk/Romaniuk UKR

07 agosto, ore 17.30 Melissa/Brandie CAN – Thamela/Victoria BRA

07 agosto, ore 17.30 Müller/Tillmann GER – Serdiuk/Romaniuk UKR

Pool B

06 agosto, ore 14.00 Carol/Rebecca BRA – Beutel/Schürholz GER

06 agosto, ore 14.00 Mäder/Kernen SUI – Hughes/Batenhorst USA

07 agosto, ore 10.00 Carol/Rebecca BRA – Hughes/Batenhorst USA

07 agosto, ore 10.00 Mäder/Kernen SUI – Beutel/Schürholz GER

07 agosto, ore 18.30 Carol/Rebecca BRA – Mäder/Kernen SUI

07 agosto, ore 18.30 Hughes/Batenhorst USA – Beutel/Schürholz GER

Pool C

06 agosto, ore 09.00 Tina/Anastasija LAT – Grüne/Uhl GER

06 agosto, ore 09.00 Brunner/Hüberli SUI – Shaw/Phillips USA

06 agosto, ore 17.30 Tina/Anastasija LAT – Shaw/Phillips USA

06 agosto, ore 17.30 Brunner/Hüberli SUI – Grüne/Uhl GER

07 agosto, ore 13.00 Tina/Anastasija LAT – Brunner/Hüberli SUI

07 agosto, ore 13.00 Shaw/Phillips USA – Grüne/Uhl GER

Pool D

06 agosto, ore 10.00 Sandra/Kim GER – Fejes/Clancy AUS

06 agosto, ore 10.00 Gottardi/Orsi Toth ITA – Ana Patrícia/Carol Horta BRA

06 agosto, ore 18.30 Sandra/Kim GER – Ana Patrícia/Carol Horta BRA

06 agosto, ore 18.30 Gottardi/Orsi Toth ITA – Fejes/Clancy AUS

07 agosto, ore 14.00 Sandra/Kim GER – Gottardi/Orsi Toth ITA

07 agosto, ore 14.00 Ana Patrícia/Carol Horta BRA – Fejes/Clancy AUS

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Friedli/Jordan SUI – Fiedler/Fromm GER 2-0 (21-17, 21-15)

Lorenz/Rietschel GER – Tiisaar/Korotkov EST 0-2 (19-21, 18-21)

Bedritis/Rinkevics LAT – Klemen/Huber A. AUT 2-0 (21-11, 21-13)

Reinhardt/Sowa GER – Heidrich/Haussener SUI 2-1 (21-19, 19-21, 15-9)

Sepka/Sedlak CZE – Nemec/Jancok SVK 2-1 (15-21, 21-15, 15-9)

Dumek/Westphal CZE – Czachorowski/Krzeminski POL 2-1 (22-20, 17-21, 17-15)

Tocs/Auziņš G. LAT – Held/Kubo GER 1-2 (13-21, 21-12, 16-18)

Beta/Besarab POL – Huster/Winter GER 0-2 (17-21, 15-21)

Secondo turno qualificazioni: Friedli/Jordan SUI – Tiisaar/Korotkov EST 2-0 (21-14, 21-15)

Bedritis/Rinkevics LAT – Reinhardt/Sowa GER 2-0 (21-15, 21-16)

Sepka/Sedlak CZE – Dumek/Westphal CZE 2-0 (21-14, 21-11)

Held/Kubo GER – Huster/Winter GER 0-2 (19-21, 10-21)

Gironi. Pool A

06 agosto, ore 16.00 Hölting Nilsson/Andersson SWE – Bedritis/Rinkevics LAT

06 agosto, ore 16.00 Bryl/Łosiak POL – Mol/Berntsen NOR

07 agosto, ore 11.00 Hölting Nilsson/Andersson SWE – Mol/Berntsen NOR

07 agosto, ore 11.00 Bryl/Łosiak POL – Bedritis/Rinkevics LAT

07 agosto, ore 19.30 Hölting Nilsson/Andersson SWE – Bryl/Łosiak POL

07 agosto, ore 19.30 Mol/Berntsen NOR – Bedritis/Rinkevics LAT

Pool B

06 agosto, ore 15.00 Boermans/Brouwer NED – Huster/Winter GER

06 agosto, ore 15.00 Evandro/Arthur Lanci BRA – van de Velde/de Groot NED

07 agosto, ore 12.00 Boermans/Brouwer NED – van de Velde/de Groot NED

07 agosto, ore 12.00 Evandro/Arthur Lanci BRA – Huster/Winter GER

07 agosto, ore 20.30 Boermans/Brouwer NED – Evandro/Arthur Lanci BRA

07 agosto, ore 20.30 van de Velde/de Groot NED – Huster/Winter GER

Pool C

06 agosto, ore 11.00 Mol/Sørum NOR – Sepka/Sedlak CZE

06 agosto, ore 11.00 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA – Ehlers/Wüst GER

06 agosto, ore 20.30 Mol/Sørum NOR – Ehlers/Wüst GER

06 agosto, ore 20.30 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA – Sepka/Sedlak CZE

07 agosto, ore 15.00 Mol/Sørum NOR – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA

07 agosto, ore 15.00 Ehlers/Wüst GER – Sepka/Sedlak CZE

Pool D

06 agosto, ore 12.00 Henning/Pfretzschner GER – Friedli/Jordan SUI

06 agosto, ore 12.00 Plavins/Fokerots LAT – Schalk/Shaw USA

06 agosto, ore 19.30 Henning/Pfretzschner GER – Schalk/Shaw USA

06 agosto, ore 19.30 Plavins/Fokerots LAT – Friedli/Jordan SUI

07 agosto, ore 16.00 Henning/Pfretzschner GER – Plavins/Fokerots LAT

07 agosto, ore 16.00 Schalk/Shaw USA – Friedli/Jordan SUI