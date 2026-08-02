Beach soccer, l’Italia vince la tappa di Chisinau e si qualifica alla Superfinal degli Europei

Con una magnifica prestazione in finale l’Italia piega nei supplementari la Danimarca per 4-3 e vince la tappa di Chisinau, qualificandosi alla Superfinal degli Europei di beach soccer. Assieme ad azzurri e danesi staccano il pass Germania e Moldavia, mentre avevano già ottenuto la qualificazione Spagna, Portogallo, Bielorussia e Svizzera.

Nell’ultimo atto odierno l’Italia passa in vantaggio al 7′ del primo tempo con Remedi, chiudendo la frazione con il minimo vantaggio. Nel secondo tempo arriva subito il raddoppio di Giordani, che sigla il 2-0, ma a ruota i danesi accorciano con Pilgaard. All’ultimo intervallo gli azzurri sono avanti per 2-1.

Nel terzo tempo la Danimarca ribalta la sfida: al 5′ arriva il pareggio di Wegeberg, che firma il 2-2, mentre al 9′ arriva il sorpasso danese con Frandsen che al 9′ griffa il 2-3. Proprio al 12′ Sassari trova la rete del 3-3 che rinvia il verdetto ai supplementari, dove al 3′ Josep firma il gol che vale il successo dell’Italia per 4-3.

TABELLINO FINALE

ITALIA-DANIMARCA 4-3 dts (pt 1-0; st 1-1; 1-2tt)

Italia: Casapieri, Josep Jr, Fazzini, Giordani, A. Remedi. A disp.: Genovali, Bertacca, Sciacca, Alla, Sannibale, Barbagallo, Andriani, Sassari, F. Reggio. All. Del Duca.

Danimarca: Madsen, Pilgaard, Wegeberg, De Fries, Damm. A disp.: Levin, Schimidt, Jensen, Frandsen, Hansen, Stubgaard. All. Jorgensen.

Reti: 7’pt Remedi (I); 1’st Giordani (I), 1’ Pilgaard (D); 5’tt Wegeberg (D), 9’ Frandsen (D), 12’ Sassari (I); 3’ts Josep (I).

Arbitri: Vladimir Tashkov (Bulgaria), Ozcan Sultanoglu (Turchia), Angelika Gebka (Polonia), Sara Ceferino (Spagna); Cronometrista: Sergiu Proca (Moldova).

EURO BEACH SOCCER LEAGUE 2026

Gruppo A: Moldova*, Italia*, Belgio, Kazakistan

Gruppo B: Ucraina, Danimarca*, Germania*, Estonia

*qualificate alle EBSL Superfinal (Viareggio, 8-13 settembre)

Il calendario del Gruppo A

Prima giornata, mercoledì 29 luglio

Italia-Belgio 6-1

Kazakistan-Moldova 1-2

Seconda giornata, giovedì 30 luglio

Italia-Kazakistan 12-1

Moldova-Belgio 4-1

Terza giornata, venerdì 31 luglio

Belgio-Kazakistan 4-6 dtr

Moldova-Italia 0-9

La classifica del Gruppo A

Italia 9, Moldova 6, Kazakistan 1, Belgio 0

La classifica del gruppo B

Danimarca 9, Germania 6, Ucraina 3, Estonia 0

Fase a eliminazione diretta

Semifinali, sabato 1 agosto

SF1 Italia-Germania 6-2

SF2 Danimarca-Moldova 4-0

Finali, domenica 2 agosto

3° posto Germania-Moldova 5-3

1° posto Italia-Danimarca 4-3 dts