Beach soccer, Italia travolgente contro la Germania nelle Qualifiers a Chisinau

L’Italia del beach soccer continua a confermarsi una delle grandi protagoniste del panorama europeo. Dopo aver chiuso il proprio girone a punteggio pieno, la formazione guidata da Emiliano Del Duca supera con autorità anche la Germania, imponendosi 6-2 nella semifinale delle Qualifiers di Chisinau e conquistando l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Gli azzurri, campioni d’Europa in carica, domani alle 19 contenderanno il trofeo alla vincente della seconda semifinale tra Moldova e Danimarca, con l’obiettivo di completare un percorso fin qui impeccabile. La prova offerta contro i tedeschi rappresenta inoltre un’ulteriore conferma in vista della Superfinal dell’Euro Beach Soccer League 2026, in programma a settembre a Viareggio, dove l’Italia proverà a difendere davanti al pubblico di casa il titolo continentale conquistato un anno fa.

L’avvio di gara vede Del Duca confermare il quintetto composto da Casapieri tra i pali, Josep Jr, Fazzini, Giordani e Remedi. La superiorità italiana emerge già nelle battute iniziali. Al 4′ Marco Giordani sblocca il risultato con una spettacolare rovesciata, confermando ancora una volta tutto il proprio talento. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Casapieri avvia l’azione servendo sulla destra Sassari, che con uno splendido destro volante di collo esterno trova l’incrocio dei pali per il 2-0.

La Germania, però, reagisce con carattere. Al 7′ il capitano Baaske accorcia le distanze con un’acrobazia di pregevole fattura, rete che dà fiducia ai tedeschi. La pressione produce il pareggio al 9′, ancora con Baaske, bravo a finalizzare una manovra ben costruita. Sul 2-2 l’Italia incassa per la prima volta più di un gol nell’intera tappa di Chisinau, ma la risposta dei campioni d’Europa è immediata.

Appena trenta secondi dopo il pari, Fazzini lascia partire una conclusione potente che riporta avanti gli azzurri, mentre a un minuto e mezzo dalla prima sirena Andriani sfrutta al meglio il proprio lavoro da pivot per firmare il 4-2, ristabilendo un margine rassicurante già al termine del primo tempo.

Nella ripresa la Nazionale italiana mantiene il controllo dell’incontro e continua a creare occasioni. Al 6′ del secondo periodo un corner perfettamente calibrato da Alla trova la testa di Bertacca, che grazie alla sua forza fisica supera Mulling e realizza il 5-2. Nell’ultima frazione il ritmo resta elevato, ma l’Italia gestisce con maturità il vantaggio senza concedere spazi agli avversari. A chiudere definitivamente la sfida ci pensa ancora Fazzini: al 3′ del terzo tempo Josep Jr inventa l’ennesimo assist di qualità, premiando l’inserimento del numero 10 azzurro, che firma la doppietta personale e il definitivo 6-2.

Un successo netto, maturato dopo un momento di difficoltà nella prima frazione e costruito grazie alla qualità tecnica, alla solidità del collettivo e alla capacità di reagire immediatamente al ritorno della Germania. L’Italia si presenta così all’appuntamento con la finale forte di quattro vittorie consecutive nella tappa moldava e con la consapevolezza di essere una delle squadre da battere anche in vista dei prossimi impegni internazionali.