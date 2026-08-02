Beach soccer, Italia implacabile nelle qualificazioni agli Europei: 4-1 al Belgio, si vola a Viareggio a punteggio pieno

L’Italia ha concluso a punteggio pieno il percorso di qualificazione agli Europei di beach soccer femminile (formalmente WEBSL Superfinal), che si disputeranno a Viareggio dall’8 al 13 settembre. Le azzurre hanno conquistato quattro vittorie in altrettante partite disputate sulla sabbia di Chisinau (Moldavia).

Dopo le affermazioni dei giorni scorsi contro Portogallo, Polonia e Paesi Bassi, oggi la nostra Nazionale si è imposta con grande disinvoltura contro il Belgio per 4-1 ed è risultata la squadra con il maggior numero di punti conquistati nel processo di qualificazione, considerando anche quanto successo ad aprile nel girone di El Puerto Santa Maria (Spagna e Svizzera a quota 9).

L’Italia ha sbloccato la partita odierna all’ottavo minuto, grazie a una bella zampata di Fabiana Vecchione su assist di Adami. La stessa Vecchione si è resa protagonista di una bella rovesciata un paio di giri di lancette più tardi, deviata in rete da Illiano per il 2-0. Il Belgio accorcia le distanze con la rete di Maurane, ma nella ripresa le azzurre alzano il ritmo e allungano: prima il gran destro di Massa sul palo lungo, poi la splendida rovesciata all’incrocio di Vecchione per il 4-1, che sarà poi il risultato finale.