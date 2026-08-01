Beach soccer femminile, goleada dell’Italia contro l’Olande nelle qualificazioni alla Superfinal europea

L’Italia non si ferma più. Dopo aver superato Portogallo e Polonia, le ultime due regine d’Europa, la Nazionale femminile di beach soccer concede il bis anche contro i Paesi Bassi, imponendosi con un netto 6-0 nella seconda tappa di qualificazione alla Women’s Euro Beach Soccer League Superfinal, in corso a Chisinau.

Tre vittorie in altrettante partite certificano il valore del gruppo guidato dallo staff azzurro, capace di coniugare qualità, solidità e spettacolo. Il successo sulle olandesi vale infatti l’aritmetica certezza del primo posto e la vittoria della tappa con un turno d’anticipo. Domani, alle 13.45, contro il Belgio, fanalino di coda ancora a quota zero, l’Italia chiuderà il proprio percorso con la possibilità di conquistare anche il primato assoluto delle qualificazioni: un eventuale quarto successo permetterebbe infatti alle azzurre di chiudere davanti a tutte, migliorando il bottino fatto registrare da Spagna e Svizzera nella tappa inaugurale di El Puerto de Santa Maria.

La risposta del gruppo è tanto più significativa perché arriva da una squadra profondamente rinnovata. Gli esordi in maglia azzurra di Farnesi, Vergari e Baldini, insieme al gradito ritorno di Azzurra Massa dopo un anno di stop per infortunio, testimoniano la crescita del movimento e la capacità della Nazionale di allargare il proprio organico mantenendo intatta la competitività.

La gara contro l’Olanda prende subito una direzione precisa. L’Italia parte con intensità, costringe il portiere Alissa agli straordinari e trova il meritato vantaggio al 7′: Galloni centra la traversa, sulla respinta Privitera è la più veloce di tutte e di testa firma l’1-0. Passano appena due minuti e Veglio raddoppia con una splendida conclusione al volo che non lascia scampo all’estremo difensore olandese.

Le nostre portacolori continuano a spingere e chiudono il primo tempo già sul 3-0 grazie al ritorno al gol di Azzurra Massa, che bagna il rientro con una conclusione di prima intenzione vincente.

Nella seconda frazione il copione non cambia. L’Italia controlla il gioco, concede pochissimo alle avversarie e aumenta ancora il divario con Illiano, a segno per il poker che mette definitivamente in cassaforte il risultato.

L’ultimo tempo serve soltanto a completare la festa. C’è spazio per il primo gol in maglia azzurra di Vergari, una delle novità di questa tappa, prima dell’autorete di Suzanna che fissa il punteggio sul definitivo 6-0. L’obiettivo Superfinal è già in tasca, ma le italiane hanno dimostrato di avere fame e ambizioni ben più grandi.