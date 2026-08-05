Basket femminile: Italia, che rimonta! Ungheria battuta, azzurre ai quarti degli Europei Under 18

L’Italia si qualifica, grazie a una spettacolare rimonta nell’ultimo quarto, per i quarti di finale degli Europei femminili Under 18. Battuta per 61-59 l’Ungheria: continua il percorso a Stoccolma (anzi, a Kista, dove sono siti in realtà i due campi di gara). Sono tante le vere protagoniste di oggi, da Divine Obaseki con 17 punti fino a Francesca Baldassarre, che tira malissimo dal campo (3/15), ma si prende l’importante tiro da tre sul 56-56 come parte dei suoi 14 punti. Molto bene, specialmente a rimbalzo, Sofia Zuccon con 11 (7 i suoi punti). Per l’Ungheria manca nel finale Kinga Josepovits, i cui 19 punti e 14 rimbalzi non sono di più perché, nel finale, commette il quinto fallo.

Si comincia con l’equilibrio che regna sovrano, le squadre che tendono a segnare con continuità e nessuna delle due con grandi vantaggi già nei primi minuti. Ci prova l’Ungheria dopo 3’40” con Ocsenas da tre (5-11), e in effetti è l’inizio di un momento favorevole alle magiare, sospinte da Josepovits mentre Baldassarre fa quel che può per tenere le azzurre a contatto. Ed è lei, dal 9-18, che realizza cinque punti in fila per accorciare. Alla fine, però, il layup di Biczo significa 16-22 dopo 10′.

Si riparte, ma, dopo un 1/2 di Zanetti e un canestro di Karpathegyi, semplicemente le due squadre smettono di segnare per più di due minuti. Ricomincia l’Ungheria e con Babay-Bognar arriva il 17-27 con 6’11” all’intervallo. Talosi da tre rincara la dose sul 19-30, ma l’Italia è viva e lo dimostra con la coppia Sanogo-Obaseki (anzi, soprattutto con la seconda). Diventa un po’ una partita di parziali: l’Italia risale sul 25-30, però l’Ungheria chiude di nuovo la porta in difesa e, in attacco, si appoggia molto a Josepovits per il 25-39 dell’intervallo.

Con le magiare così avanti, l’Italia ha bisogno di qualche soluzione davvero importante. Zuccon e Obaseki s’impegnano per ridurre un divario nel frattempo arrivato a 15 punti (27-42), ed è soprattutto la seconda a mettere in grande crisi la difesa ungherese. La fortuna dell’Italia è che, a proposito di difesa, questa bene o male ritorna a funzionare, e se anche l’attacco funziona poco, il divario comunque non si torna ad allargare. Vero è che, nei rari casi in cui realizza, l’Ungheria riesce a trovare canestri importanti. Come quello di Josepovits, una tripla frontale che vale il 38-48 prima dell’ultimo quarto.

Qui, però, la partita inizia a cambiare completamente volto. Dopo due liberi di donato e un bel canestro di Zanetti, e anche dopo qualche scambio di realizzazioni, l’Italia ritorna per davvero a sperare. Diagne da tre segna con 8’08” da giocare, il punteggio è 47-52 e neppure un timeout magiaro ferma l’Italia. Donato realizza in layup, poi per quasi tre minuti non segna più nessuna, infine arriva Baldassarre per il 51-52 con fallo di Josepovits, che vale il libero della parità. Finita qui? No: Obaseki continua a danzare sotto canestro e, nel giro di poco più di 40 secondi, a 3’04” dalla fine porta il punteggio sul 56-52. Stavolta il timeout ungherese produce effetti: due liberi di Talosi, canestro di Karpathegyi e si torna sul 56-56.

L’Ungheria deve però giocare gli ultimi due minuti senza più Josepovits, fuori per cinque falli. Baldassarre ne approfitta con la tripla del +3, risponde Csaplar-Nagy da rimbalzo in attacco. L’ultimo minuto si trasforma in un caos di tiri sbagliati, occasioni mancate e palle perse banali, come quella di Zanetti in attacco a 14″ dalla fine seguita da un’Ungheria incapace di tener palla e perderla, praticamente di squadra, quattro secondi dopo. C’è il fallo immediato (e obbligato dalle circostanze) su Diagne, che fa 2/2: 61-58. Le magiare escono dal timeout con Dinnyes che sbaglia da tre, ma Talosi guadagna sia il rimbalzo in attacco che il fallo di Donato che regala un’occasione ulteriore di overtime. Talosi mette il primo, sbaglia apposta il secondo, vanno tutte a rimbalzo, si verificano un paio di rimesse, poi la palla finisce a Babay-Bognar che sbaglia da tre: l’Italia è ai quarti.

ITALIA-UNGHERIA 61-59

ITALIA – Diagne* 8, Meggiolaro ne, Baldassarre* 14, Cosaro, Zuccon* 7, Sablich, Obaseki* 17, Zanetti 7, Donato 4, Naddeo*, Del Piano 2, Sanogo 2. All. Dall’Ora

UNGHERIA – Josepovits* 19, Babay-Bognar* 7, Ocsenas* 8, Tatai ne, Puskas ne, Talosi* 8, Galos ne, Dinnyes 2, Csaplar+Nagy 3, Karpathegy* 5, Bori, Biczo 7. All. Laczka