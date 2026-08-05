Basket: agli Europei Under 16 l’Italia eredita il quarto posto del 2025

Debutteranno a partire da sabato 7, per concludersi domenica 15, gli Europei Under 16. Anche l’Italia farà parte del consesso di squadre che si riuniranno a Oradea, in Romania, per cercare il titolo europeo di categoria. L’anno scorso la squadra azzurra era arrivata al quarto posto, seguito quasi ideale di una serie di buoni risultati ottenuti negli ultimi anni (terzo posto nel 2019 e finale nel 2023). Restano lontani i tempi del 1991, l’anno dell’unico successo in e contro la Grecia.

La squadra azzurra, guidata quest’anno da Alberto Buffo, si compone di giocatori di estrazione davvero variabile. C’è chi milita nelle giovanili delle big italiane, chi in realtà meno altisonanti, ma molto ben conosciute dagli addetti ai lavori, e chi, invece, arriva direttamente dall’estero. Di questi, Farid Compaore era già nel roster 2025, così come Mattia Sguazzin.

4 Samuele Franco Pasquazi 2010 194 A Aquila Basket Trento

5 Aaron Daniel Mathis 2010 187 P Cavaliers Lake Travis H.S. (USA)

8 Luca Pagliani 2010 182 P Virtus Basket Padova

10 Farid Compaore 2010 196 A Pall. Olimpia Milano

16 Hassan Nabil Brusamarello Hussein 2010 205 C Pall. Olimpia Milano

21 Nicholas Conti 2010 194 A CAB Stamura Basket Ancona

23 Ayomide Marcello Ajayi 2010 204 C London Cavaliers (GBR)

24 Lewis Ofure Okadoh 2010 197 C College Basketball

27 Diego Ilardi 2010 196 G Aquila Basket Trento

32 Mattia Sguazzin 2010 200 A Pall. Olimpia Milano

48 Nicola Gasparoni 2010 196 G Reyer Venezia

51 Pietro Cucco 2010 200 A College Basketball

Per l’Italia questo il programma delle tre partite del girone B: contro la Lettonia sabato 7 alle 14:30, contro la Cechia domenica 8 alle 12:00, contro la Turchia il 9 agosto ancora alle 12:00. Poiché tutte le squadre passano agli ottavi di finale, come da prassi in tutti gli Europei giovanili (e non solo), si sa già che l’incrocio sarà con il girone A di Serbia, Polonia, Lituania e Romania. Nel gruppo C ci sono Israele, Spagna, Grecia e Georgia, in quello D Germania, Francia, Slovenia e Belgio.

A vent’anni dalla partecipazione di Ricky Rubio, in quello che è quasi un cerchio iconico, la Spagna ha un altro talento di un certo livello, l’ala grande Jan Cerdan, che l’anno scorso era presente e piazzò 11 punti di media. Ma il più atteso è anche colui che l’Italia dovrà affrontare subito, Benjamin Berrouet per la Lettonia, che è molto semplicemente tra i più ricercati prospetti dell’ambiente delle high school americane. In termini strettamente tecnici, è una “five star recruit” per una proiezione universitaria. Tradotto: lo cercheranno le big del mondo NCAA, e visto che è un’ala dalla grandissima versatilità questo è perfettamente comprensibile.