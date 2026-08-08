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Barbara Pozzobon: “Siamo stati tutti molto bravi”; Marcello Guidi: “Contento del percorso”

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1 giorno fa

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Marcello Guidi
Marcello Guidi / LaPresse

L’Italia è medaglia d’argento agli Europei senior 2026 di nuoto di fondo nella staffetta mista: gli azzurri cedono soltanto alla Germania e riescono a precedere l’Ungheria nella volata che decide i gradini del podio. Dopo la gara gli azzurri esternano le proprie emozioni ai microfoni di Rai 2 HD.

Ad aprire le danze in acqua quest’oggi è Barbara Pozzobon, la 32enne trevigiana tesserata per Fiamme Oro e Hydros, ed allenata da Fabrizio Antonellii, già bronzo nella 5 km, che disputa la prima frazione:Siamo stati tutti molto bravi: ognuno di noi ha dato il 100% e siamo riusciti ad ottenere questo argento“.

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Ultima battuta per Marcello Guidi, il 29enne sardo tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari, allenato da Pietro Bonanno ed autore quest’oggi di un’ottima terza frazione: “Sono contento del percorso e sono sicuro che potrò andare sicuramente meglio l’anno prossimo“.

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