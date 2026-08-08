Gregorio Paltrinieri sorride a metà: “Vado via con un po’ di delusione. Gare in corsia? Vorrebbe dire fare presenza…”

Gregorio Paltrinieri ha disputato l’ultima frazione dell’Italia nella staffetta mista degli Europei senior 2026 di nuoto di fondo: nella Senna, a Parigi, gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’argento. Il carpigiano ha parlato a caldo ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi di quanto accaduto nell’ultima frazione: “Quasi c’eravamo per l’oro. Sono contento, è sempre un argento europeo. E’ sempre difficile sorpassare Wellbrock: mi avvicinavo e metteva i gamboni. Poi non c’è spazio per allargarsi, ma è stata una bella gara. Avevamo capito che non dovevamo farci la lotta tra di noi per raggiungere Wellbrock. Ho provato a fare la mia gara, è mancato proprio lo spunto finale, ma sono contento“.

Il bilancio complessivo degli Europei, con un possibile no al nuoto in corsia: “Vado via con un po’ di rammarico, non sono così contento. Ho un po’ di delusione. Gare in vasca? Ne parlerò con Antonelli e lo staff, ma la mia idea è non farla: non l’abbiamo preparata, sarebbe solo un onorare la presenza. Quindi penso ci rivedremo l’anno prossimo“.

Il carpigiano svela un aneddoto: “Una donna devota a Padre Pio in aereo mi disse che avrei vinto 2 medaglie a questi Europei. E aveva ragione, io però avevo ipotizzato oro e bronzo. Il campionato è positivo per tutti noi italiani. Taddeucci è la più grande in questo momento in Europa“.