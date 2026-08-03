Tennis
ATP Montreal 2026, partite ancora rinviate: cosa è successo nel torneo canadese
Si preannunciano ore complicate per gli organizzatori del torneo di Montreal e per i giocatori impegnati nel Masters 1000 canadese. Anche nella giornata odierna, come già accaduto ieri, la pioggia continua infatti a condizionare pesantemente il programma, mentre le previsioni meteorologiche lasciano intravedere ulteriori difficoltà.
Al momento, la ripresa degli incontri è stata programmata per le 19:00 italiane, corrispondenti alle 13:00 locali in Quebec. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di un nuovo slittamento, considerando l’evoluzione attesa delle condizioni atmosferiche.
La perturbazione, infatti, dovrebbe insistere sulla zona anche nelle prossime ore, con precipitazioni previste per gran parte del pomeriggio canadese. Secondo le ultime indicazioni, la pioggia potrebbe accompagnare i protagonisti del torneo almeno fino alle 17:00 locali, ovvero fino alla mezzanotte italiana, rendendo ancora più incerto il regolare svolgimento del programma.
Una situazione tutt’altro che favorevole per Matteo Berrettini, tra i giocatori maggiormente penalizzati dai continui rinvii. Il tennista romano avrebbe dovuto scendere in campo già ieri contro l’argentino Mariano Navone, ma il maltempo ha impedito l’avvio della sfida.
Il match, dunque, rischia di essere ulteriormente posticipato, complicando la gestione del calendario e aumentando l’attesa per il debutto del giocatore italiano nel torneo canadese.
Di seguito il programma odierno:
Matches delayed at the Montreal ATP 1000
Rain on forecast throughout the day, there’s a chance no tennis will be played today unless weather improves later.
We’ll post updates below if play is about to start or if matches are moved again.
No new tweet = still in a rain delay.… pic.twitter.com/PFqmUNOVzu
— edgeAI (@edgeAIapp) August 3, 2026