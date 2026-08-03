Zverev può portarsi a -400 da Sinner nella classifica ATP Race: occasione a Montreal

Il tedesco Alexander Zverev rientra in campo dopo la finale raggiunta a Wimbledon e persa contro Jannik Sinner: il teutonico sarà al via dell’ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada, dove saranno invece assenti sia l’azzurro che lo spagnolo Carlos Alcaraz, tornato al numero 2 del mondo.

Proprio la finale di Wimbledon è stata molto importante per la Race to Turin: con 700 punti in palio, infatti, la distanza tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev poteva ridursi a 10 punti o allargarsi a 1410. Il successo dell’italiano ha fatto dilatare il divario, concedendo a Sinner anche la qualificazione alle ATP Finals.

Con 1000 punti in palio a Montreal, e la concomitante assenza di Sinner, però, Zverev in Canada potrà avvicinarsi moltissimo all’azzurro: il tedesco al momento è a quota 6540, mentre Sinner è a 7950, ma vincendo il torneo potrebbe spingersi fino a quota 7540, a -410 dall’italiano.

RACE ATP PRIMA DI MONTREAL

1 Jannik Sinner 7950

2 Alexander Zverev 6540 (-1410)

RACE ATP IN CASO DI SUCCESSO DI ZVEREV A MONTREAL

1 Jannik Sinner 7950

2 Alexander Zverev 7540 (-410)