ATP Cincinnati 2026, sorteggiato il tabellone: percorso duro per Zverev. Incroci impegnativi per gli azzurri

Siamo all’ultima sosta prima del grande appuntamento che inizierà a fine agosto con lo US Open. Il sorteggio del tabellone rappresenta l’atto che dà ufficialmente il via al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, competizione che lo scorso anno è stata vinta da Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner.

L’assenza dei primi due giocatori del mondo apre sicuramente la lotta alla conquista del successo e carica ulteriormente i big, vogliosi di riscattare le numerose eliminazioni subite all’inizio del torneo di Montreal. Il sorteggio non è però stato assolutamente benevolo con Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 1, debutterà al secondo turno contro uno tra il britannico Norrie e il croato Prizmic per poi affrontare nei sedicesimi l’argentino Etcheverry e avere nei probabili ottavi il vincente della sfida Paul-Vacherot. Il quadro si completa con l’ipotetico quarto di finale contro il vincente del confronto Jodar-Cobolli e la semifinale con Novak Djokovic.

Il serbo, al rientro dopo Wimbledon, esordirà contro il vincente del match Choinski-Tirante e potrebbe incrociare nei sedicesimi Matteo Arnaldi e negli ottavi Luciano Darderi. Avversario designato nei quarti dovrebbe essere l’australiano Alex de Minaur.

A presiedere la parte bassa del seeding saranno lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, e il canadese Felix Auger-Aliassime, numero due del tabellone sulla cui partecipazione permane però ancora qualche dubbio.

Per quanto concerne gli azzurri Flavio Cobolli esordirà contro il vincente della sfida Carabelli-Kecmanovic, Matteo Arnaldi attende il vincente della sfida Landaluce-Draper, mentre Luciano Darderi aspetta il vincente del match Hijikata-Monfils. Musetti debutterà contro uno tra Altmaier e un qualificato per poi avere il francese Humbert a livello di sedicesimi e Ben Shelton in ottavi. Nel primo turno Mattia Bellucci si misurerà con lo statunitense Svajda, Berrettini con un qualificato e Sonego con il cinese Shang.

TABELLONE ATP CINCINNATI

Parte alta

Zverev (1) bye

Norrie – Prizmic

Fucsovics – Atmane

Etcheverry (26) bye

Paul (18) bye

Moutet – Hurkacz

Vallejo – Qualificato

Vacherot (15) bye

Jodar (12) bye

Shapovalov – Mannarino

Burruchaga – Struff

Tabilo (22) bye

Blockx (28) bye

Navone – Collignon

Carabelli – Kecmanovic

Cobolli (7) bye

Djokovic (3) bye

Tirante – Choinski

Landaluce – Draper

Arnaldi (31) bye

Darderi (19) bye

Hijikata – Monfils

Svajda – Bellucci

Mensik (14) bye

Lehecka (9) bye

Berrettini – Qualificato

Hanfmann – Qualificato

Fils (21) bye

Fery (32) bye

Duckworth – Qualificato

Kopriva – Qualificato

De Minaur (5) bye

Parte bassa

Fritz (6) bye

Michelsen – De Jong

Merida Aguilar – Cilic

Bergs (30) bye

Fonseca (23) bye

Van de Zandschulp – Griekspoor

Majchrzak – Qualificato

Ruud (11) bye

Rublev (13) bye

Machac – Carreno Busta

Borges – Kokkinakis

Cerundolo (20) bye

Nakashima (27) bye

Kovacevic – Khachanov

Medjedovic – Qualificato

Medvedev (4) bye

Shelton (8) bye

Brooksby – Qualificato

Walton – Qualificato

Buse (29) bye

Humbert (24) bye

Marozsan – Qualificato

Altmaier – Qualificato

Musetti (10) bye

Tien (16) bye

Baez – Dimitrov

Shang – Sonego

Tiafoe (17) bye

Rinderknech (25) bye

J.M. Cerundolo – Qualificato

Royer – Tsitsipas

Auger-Aliassime (2) bye