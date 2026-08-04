Atletica, Marta Zenoni rinuncia agli Europei di Birmingham. Hooper va all-in sui 100 metri

Scendono in un giorno da 132 a 130 gli elementi che faranno parte della spedizione azzurra ai Campionati Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Oltre al forfait di Filippo Tortu, è arrivata infatti anche la notizia dell’assenza forzata di Marta Zenoni sempre per problemi fisici dopo l’infortunio che aveva ritardato l’inizio della sua stagione.

“Un infortunio al tendine ancora prima di iniziare la stagione ha reso la strada di avvicinamento alle competizioni in salita: ho dovuto cancellare gli impegni di inizio giugno e ho esordito solo a fine mese. Nonostante i tentativi del team che mi ha seguito di salvare la situazione, abbiamo deciso di rinunciare alla convocazione per dare priorità alla risoluzione del problema“, ha spiegato la mezzofondista italiana.

La 27enne bergamasca era stata convocata per competere nei 1500 metri, specialità che vedrà al via adesso per i colori azzurri solamente Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini. Da segnalare inoltre un paio di modifiche relative alle iscrizioni gara: Gloria Hooper non gareggerà nei 200 metri ma scenderà in pista all’Alexander Stadium sui 100 ed eventualmente nelle staffette 4×100, mentre Elisa Palmero verrà schierata soltanto nei 10.000 metri e non nei 5000.