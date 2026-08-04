Diventa sempre più complessa la missione azzurra di bissare il titolo europeo ottenuto due anni fa a Roma nella 4×100 maschile dopo la notizia del forfait di Filippo Tortu, che non parteciperà agli imminenti Campionati d’Europa di atletica in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Si tratta di una defezione pesante per la staffetta veloce italiana, che fatica a ritrovare una discreta stabilità a causa dei tanti problemi fisici accumulati nell’ultimo biennio.

L’assenza dello sprinter brianzolo, ancora non al meglio dopo l’infortunio muscolare che l’aveva costretto a saltare gli Assoluti di Firenze, apre a nuovi possibili scenari nella costruzione del miglior quartetto possibile in casa Italia. L’unico punto fermo risponde al nome di Marcell Jacobs, faro della 4×100 tricolore che partirà per vincere nella gara individuale, mentre per il resto ci sono tante incognite.

Lorenzo Patta ha evidenziato un discreto stato di forma ai Campionati Italiani (10.25 in batteria nei 100) ed è uno specialista delle prove a squadre, quindi resta in pole position per venire schierato al lancio o in terza frazione, mentre bisognerà fare i conti fino all’ultimo con le condizioni fisiche dell’altro campione olimpico di Tokyo Fausto Desalu (reduce da un acciacco) e dell’argento continentale in carica sui 100 Chituru Ali (infortunatosi in batteria a Firenze).

Gli altri candidati per un posto nella 4×100 azzurra agli Europei sono Samuele Ceccarelli, Eric Marek (10.20 agli Assoluti), Filippo Randazzo, Roberto Rigali, Eduardo Longobardi ed il nuovo campione italiano dei 200 Filippo Dezza. Se tutti i convocati dovessero fornire delle garanzie a livello fisico la formazione tipo sarebbe composta probabilmente da Patta/Jacobs/Desalu/Ali, ma le alternative non mancano e le scelte definitive verranno prese a ridosso dell’evento anche in base alle condizioni del momento.