Angiolini e Pirovano strappano il pass per le semifinali dei 200 rana. Evans impressiona subito

Prosegue la mattinata della quarta giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, poco fa sono andate in archivio anche le tre batterie dei 200 rana femminili con entrambe le azzurre al via capaci di conquistare l’accesso alle semifinali del pomeriggio. Lisa Angiolini e Anna Pirovano hanno infatti centrato l’obiettivo con prestazioni solide e proseguiranno il loro percorso nella rassegna continentale.

Nello specifico, Anna Pirovano, impegnata nella seconda batteria, ha chiuso al quinto posto stampando il crono di 2’29″49, il quattordicesimo dell’overall che le ha garantito il penultimo atto. Più veloce la terza batteria nella quale è stata impegnata Lisa Angiolini. L’azzurra ha chiuso al quarto posto con il tempo di 2’28″24, il dodicesimo complessivo.

Impressiona la prestazione di Angharad Evans, ieri oro nei 100 rana. La britannica ha chiuso con il miglior crono complessivo in 2’22″66, mettendo fin da subito le cose in chiaro in vista della futura finale. Seconda l’irlandese Mona Mc Sharry in 2’23″37 mentre fa segnare il terzo tempo delle batterie la russa (atleta neutrale) Evgeniia Chikunova (2’24″18).