Carlos D’Ambrosio la prende sul ridere: “L’ho rischiata un po’ troppo…La fatica inizia a sentirsi”

Qualificazione con il brivido per Carlos D’Ambrosio. Il veneto ha staccato il biglietto per le semifinali dei 200 stile libero agli Europei di Parigi, ma lo ha fatto con l’ultimo crono disponibile (1’47”16). L’azzurro ha terminato al diciassettesimo posto, ma per la regola degli scarti è riuscito a rientrare, visto che davanti a lui c’erano tre britannici, con la successiva esclusione di Thomas Dean.

D’Ambrosio ha davvero rischiato tanto, con passaggi veramente troppo controllati fino ai 150 metri, riuscendo a cambiare leggermente ritmo solo nel finale, toccando per quarto nella propria batteria. Sicuramente servirà un altro atteggiamento nella gara di questo pomeriggio per andare a caccia della finale.

Il nuotatore azzurro la prende anche un po’ sul ridere ai microfoni di Rai Sport, quasi a smorzare la paura dell’eliminazione: “Ho controllato davvero un po’ troppo e, come al Mondiale di Singapore, sono entrato come ultimo. Proprio per un soffio e ho rischiato un po’ troppo. Sono andati veramente forti e non pensavo andassero così forte stamattina”.

Europei con davvero tanti impegni per D’Ambrosio, che dopo le fatiche dei giorni precedenti dovrà vivere anche questa dei 200 stile: “Un po’ di stanchezza comincia a farsi sentire. Si resiste, manca poco, siamo oltre la metà. Oggi pomeriggio sarà una gara diversa, si passerà più forte, non mi devo tenere. Proverò a stare vicino a tutti gli altri e magari anche davanti“.