Andy Mol sbarca in SuperLega: il campione olimpico del beach volley giocherà a Verona. “Un’opportunità che non pensavo di avere”

Una delle stelle più luminose del beach volley mondiale è pronta a vivere una nuova avventura. Il norvegese Anders Berntsen Mol, campione olimpico di Tokyo 2020 e protagonista assoluto dell’ultimo decennio sulla sabbia, ha annunciato attraverso i propri canali social che nella prossima stagione giocherà a pallavolo indoor con la Rana Verona, formazione guidata da Fabio Soli, impegnata anche nella Champions League. L’ufficialità è arrivata anche dal club scaligero, che ha confermato l’ingaggio del fuoriclasse norvegese.

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Mol ha spiegato le ragioni della sua scelta, definendola “un’opportunità che non avrei mai pensato di avere e che probabilmente non ricapiterà”. Il 29enne scandinavo ha raccontato di voler uscire dalla propria comfort zone, imparare dai migliori, acquisire nuove prospettive e tornare ad essere “uno studente del gioco”, affrontando un’esperienza completamente diversa rispetto a quella vissuta finora sulla sabbia.

Il norvegese ha anche sottolineato come questa esperienza non rappresenti un addio al beach volley. Prima di iniziare l’avventura italiana, infatti, completerà la stagione insieme al compagno di sempre Christian Sørum, con cui sarà impegnato nei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui l’Elite 16 di Amburgo, gli Europei di Stare Jablonki e il torneo di Montreal. Il grande obiettivo resta immutato: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel beach volley, assieme al compagno di sempre, Christian Sorum. Secondo Mol, il percorso nella pallavolo indoor potrà renderlo un giocatore ancora più completo anche sulla sabbia.

L’approdo a Verona rappresenta una delle operazioni più affascinanti dell’estate pallavolistica. La squadra di Fabio Soli, reduce da una stagione di altissimo livello culminata con la conquista della Coppa Italia e con la qualificazione alla Champions League, aggiunge al proprio roster un atleta dalle qualità atletiche eccezionali e dalla mentalità vincente. Il tecnico modenese avrà così la possibilità di lavorare con uno degli sportivi più dominanti della scena internazionale, chiamato però ad affrontare una disciplina con ritmi, automatismi e richieste tecniche profondamente differenti rispetto al beach volley.

La carriera di Anders Mol parla da sola. In coppia con Christian Sørum ha formato una delle squadre più forti della storia del beach volley moderno. I due norvegesi hanno conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e il bronzo a Parigi 2024, oltre a vincere tre titoli mondiali e numerosi Campionati Europei, dominando per anni il circuito internazionale grazie a un gioco innovativo e ad un’intesa praticamente perfetta. Mol è considerato uno dei migliori muratori della storia della disciplina, grazie a una straordinaria lettura del gioco, a un’elevazione fuori dal comune e a un’imponente presenza a rete.

Ora, per il fuoriclasse norvegese, si apre un capitolo completamente nuovo. La SuperLega italiana, considerata il campionato più competitivo del mondo, rappresenterà un banco di prova affascinante e ricco di incognite. Verona e il suo pubblico attenderanno con curiosità di scoprire come uno dei più grandi campioni della sabbia saprà adattarsi ai ritmi e alle esigenze della pallavolo indoor, in una stagione che si preannuncia tra le più intriganti degli ultimi anni.