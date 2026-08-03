Tadej Pogacar ha deciso: sarà alla Vuelta a España 2026 dopo 7 anni! Caccia alla Tripla Corona

Tadej Pogacar correrà la Vuelta a España 2026. Il fenomeno sloveno torna sulle strade spagnole dopo 7 anni dall’ultima presenza: nel 2019 concluse al terzo posto dietro al connazionale Primoz Roglic e a una delle ultime versioni dello spagnolo Alejandro Valverde. Stavolta giunge sotto i Pirenei per cercare di prendersi tutto. Compresa la Tripla Corona, che non aveva mai tentato di chiudere.

L’ufficializzazione è stata data dall’UAE Team Emirates, che ha rivelato anche i nomi di chi sarà al via della grande corsa a tappe di Spagna. Con Pogacar affronteranno quest’avventura i portoghesi Joao Almeida e Ivo Oliveira, lo sloveno Domen Novak, il francese Pavel Sivakov, lo spagnolo Pablo Torres Arias, l’americano Kevin Vermaerke e l’australiano Jay Vine, che sulle strade di Spagna un paio di tappe le ha vinte.

Pogacar potrebbe diventare così il nono corridore a vincere tutti e tre i Grandi Giri, naturalmente non nello stesso anno (cosa che non è mai riuscita a nessuno). Il primo a riuscirci fu Jacques Anquetil, il francese che vinse cinque Tour, due Giri e una Vuelta e completò la serie nel 1963. Felice Gimondi è stato il primo italiano, con un Tour, tre Giri e una Vuelta, e la serie la chiuse nel 1968. Eddy Merckx, invece, aggiunse ai suoi cinque Giri e cinque Tour la Vuelta nel 1973, anno in cui saltò il Tour (giova ricordare che, in quegli anni, si iniziò a sperimentare lo spostamento a settembre poi divenuto definitivo nel 1995).

Dopo di loro, Bernard Hinault (cinque Tour, tre Giri e due Vuelta), che chiuse il conto nel 1980, e ci vollero 28 anni perché succedesse di nuovo con Alberto Contador (due Tour, due Giri e tre Vuelta). Il secondo italiano fu Vincenzo Nibali, che aggiunse ai due Giri e alla Vuelta il coronamento del Tour nel 2014. Infine Chris Froome, che nel 2018 terminò la serie con quattro Tour, un Giro e due Vuelta, e Jonas Vingegaard: il danese aveva già due Tour e una Vuelta, ma con il Giro di quest’anno ha messo insieme tutto. A questo va aggiunta una piccola nota, e cioè che tre di questi hanno sì vinto i Grandi Giri consecutivamente, ma non nello stesso anno. Nell’ordine: per Merckx Giro-Tour 1972 e Vuelta-Giro 1973 (quattro di fila, dunque), Hinault Giro-Tour 1982 e Vuelta 1983, Froome Tour-Vuelta 2017 e Giro 2018.