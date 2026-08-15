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A che ora Yeman Crippa oggi, Europei atletica 2026: programma 10000 metri, tv, avversari, streaming

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Yemaneberhan Crippa
Yemaneberhan Crippa / LaPresse

Oggi, sabato 15 agosto, si disputerà la finale dei 10000 metri maschili agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, alle ore 21.25 italiane Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra e Yemaneberhan Crippa saranno in gara per il titolo continentale.

Sarà una finale a 25: i 22 avversari dei 3 azzurri saranno Baptiste Guyon (Francia), Scott Beattie (Gran Bretagna), Simon Debognies (Belgio), Tim Verbaandert (Paesi Bassi), Baldvin Magnusson (Islanda), Jonas Raess (Svizzera), Mustafe Muuse (Finlandia), Dereje Chekole (Israele), Mike Foppen (Paesi Bassi), Joseph Wigfield (Gran Bretagna), Mahadi Abdi Ali (Paesi Bassi), Zemenu Muchie (Israele), Dominic Lokinyomo Lobalu (Svizzera), Simon Bedard (Francia), Abdessamad Oukhelfen (Spagna), David Mullarkey (Gran Bretagna), Andreas Almgren (Svezia), Jimmy Gressier (Francia), Jack O’Leary (Irlanda), Jesús Ramos (Spagna), Isaac Kimeli (Belgio) e Magnus Tuv Myhre (Norvegia).

La diretta tv della finale dei 10000 metri maschili con tre italiani sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (dalle 21.45) e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Sabato 15 agosto

21.25 Finale 10000 metri maschili (Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra, Yemaneberhan Crippa) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (dalle 21.45), Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) dalle 21.45, Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO FINALISTI

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1 Baptiste Guyon (Francia)
2 Scott Beattie (Gran Bretagna)
3 Pasquale Selvarolo (Italia)
4 Simon Debognies (Belgio)
5 Tim Verbaandert (Paesi Bassi)
6 Francesco Guerra (Italia)
7 Baldvin Magnusson (Islanda)
8 Jonas Raess (Svizzera)
9 Mustafe Muuse (Finlandia)
10 Dereje Chekole (Israele)
11 Mike Foppen (Paesi Bassi)
12 Joseph Wigfield (Gran Bretagna)
13 Mahadi Abdi Ali (Paesi Bassi)
14 Zemenu Muchie (Israele)
15 Dominic Lokinyomo Lobalu (Svizzera)
16 Simon Bedard (Francia)
17 Abdessamad Oukhelfen (Spagna)
18 David Mullarkey (Gran Bretagna)
19 Yemaneberhan Crippa (Italia)
20 Andreas Almgren (Svezia)
21 Jimmy Gressier (Francia)
22 Jack O’Leary (Irlanda)
23 Jesús Ramos (Spagna)
24 Isaac Kimeli (Belgio)
25 Magnus Tuv Myhre (Norvegia)

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