Oggi sabato 15 agosto scocca l’ora delle 4×100 agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Si preannuncia grande spettacolo con le staffette veloci, tutto si deciderà in giornata: batterie alle ore 14.00 italiane e finale alle ore 22.33 italiane. L’Italia proverà a essere protagonista, anche se l’infortunio di Marcell Jacobs ha fortemente limitato le ambizioni del quartetto tricolore, chiamato tra l’altro a difendere il titolo.

Si punterà su Fausto Desalu (ieri bronzo sui 200 metri) e Filippo Dezza (nome nuovo, che da matricola ha sorpreso sul mezzo giro di pista), oltre che sulla garanzia Lorenzo Patta (presente in Gran Bretagna solo per la staffetta). Gli azzurri correranno la seconda batteria (ore 14.09), nella corsia 9, contro Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Svizzera, Slovenia, Irlanda. Si qualificano alla finale le migliori tre classificate e due tempi di ripescaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle batterie della 4×100 maschile agli Europei 2026 di atletica. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; garantita la diretta live testuale su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO 4X100 MASCHILE EUROPEI ATLETICA OGGI

Sabato 15 agosto

Ore 14.09 4×100 maschile, batteria con l’Italia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

CORSIA ITALIA 4X100 BATTERIE EUROPEI.

Gli azzurri correranno in corsia 9.

STARTLIST BATTERIE 4X100 EUROPEI

Corsia 2: Svezia.

Corsia 3: Finlandia.

Corsia 4: Belgio.

Corsia 5: Italia.

Corsia 6: Svizzera.

Corsia 7: Slovenia.

Corsia 8: Irlanda.

Corsia 9: Germania.

PROGRAMMA 4X100 EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.