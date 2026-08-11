A che ora Francesco Inzoli oggi, Europei atletica 2026: programma preciso finale salto in lungo, tv, avversari, streaming

Nella serata di oggi, martedì 11 agosto, agli Europei senior 2026 di atletica leggera, andrà in scena la finale del salto in lungo maschile, che vedrà tra i protagonisti l’azzurro Francesco Ettore Inzoli: la gara, che vedrà al via i 12 atleti che hanno superato le qualificazioni di ieri, inizierà alle ore 21.16 italiane.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

A Birmingham, in Gran Bretagna, gli avversari dell’azzurro saranno l’ellenico Miltiadis Tentoglou, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, l’elvetico Simon Ehammer, gli spagnoli Eusebio Caceres, Lester Lescay e Jaime Guerra, il belga Yanni Sampson, il serbo Luka Boskovic, il ceco Petr Meindlschmid, il britannico Archie Yeo ed il lusitano Gerson Baldé.

La diretta tv della finale del salto in lungo maschile con Francesco Inzoli sarà assicurata con canale dedicato su Sky Sport 252 ed in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Martedì 11 agosto

21.16 Finale salto in lungo maschile (con Francesco Inzoli) – Diretta tv con canale dedicato su Sky Sport 252, in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale dedicato su Sky Sport 252, in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO FINALISTI

1 Miltiadis Tentoglou (Grecia)

2 Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria)

3 Simon Ehammer (Svizzera)

4 Francesco Ettore Inzoli (Italia)

5 Eusebio Caceres (Spagna)

6 Yanni Sampson (Belgio)

7 Lester Lescay (Spagna)

8 Luka Boskovic (Serbia)

9 Petr Meindlschmid (Cechia)

10 Archie Yeo (Gran Bretagna)

11 Gerson Baldé (Portogallo)

12 Jaime Guerra (Spagna)