A che ora Andy Diaz oggi, Europei atletica 2026: programma finale, tv, avversari, streaming

Nella serata di oggi, sabato 15 agosto, agli Europei senior 2026 di atletica leggera, andrà in scena la finale del salto triplo maschile, che vedrà tra i protagonisti gli azzurri Andy Díaz Hernández, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti: la gara, che vedrà al via i 12 atleti che hanno superato le qualificazioni, inizierà alle ore 21.17 italiane.

A Birmingham, in Gran Bretagna, i nove avversari dei tre azzurri saranno il lusitano Pedro Pichardo, i turchi Mesut Bülbül, Can Özüpek e Necati Er, il greco Dimitrios Tsiamis, l’austriaco Endiorass Kingley, l’ungherese Dániel Szenderffy ed i francesi Thomas Gogois e Jonathan Seremes.

La diretta tv della finale del salto triplo maschile con tre italiani sarà assicurata con canale dedicato su Sky Sport 253 ed in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (dalle 21.45) e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Sabato 15 agosto

21.17 Finale salto triplo maschile (con Andy Díaz Hernández, Andrea Dallavalle, Simone Biasutti) – Diretta tv con canale dedicato su Sky Sport 253, in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (dalle 21.45), Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale dedicato su Sky Sport 253, in alternanza con le altre gare su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) dalle 21.45, Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO FINALISTI

1 Pedro Pichardo (Portogallo)

2 Andy Díaz Hernández (Italia)

3 Andrea Dallavalle (Italia)

4 Mesut Bülbül (Turchia)

5 Dimitrios Tsiamis (Grecia)

6 Endiorass Kingley (Austria)

7 Can Özüpek (Turchia)

8 Necati Er (Turchia)

9 Simone Biasutti (Italia)

10 Thomas Gogois (Francia)

11 Dániel Szenderffy (Ungheria)

12 Jonathan Seremes (Francia)