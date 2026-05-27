Biathlon, Mondiali 2027. ‘Ribaltone’ nel programma: un giorno di riposo in meno e gara a coppie anticipata. Date e orari

Il calendario della Coppa del Mondo 2026-27 di biathlon è già stato reso noto. Lo stesso discorso si applica ai Mondiali, che non assegneranno punti valevoli per la classifica generale, ma rappresenteranno il momento clou dell’inverno venturo. La rassegna iridata si disputerà dal 10 al 21 febbraio a Otepää, in Estonia.

Al riguardo, va sottolineato come il programma della manifestazione sia stato oggetto di un vero e proprio ‘Ribaltone’ per quanto concerne la seconda settimana. Difatti, la sequenza delle gare è stata cambiata per la prima volta da quando, nel 2019, la cosiddetta Single Mixed, ossia la gara a coppie miste, ha cominciato ad assegnare medaglie.

Abitualmente, la suddetta prova si disputava al giovedì della seconda settimana. Viceversa, nel 2027, si terrà di martedì. È dunque stata anticipata di 48 ore, venendo collocata prima delle due individuali, che dunque slittano di un giorno ciascuna, rispettivamente al mercoledì e al giovedì anziché al martedì e al mercoledì.

Inoltre, vi sarà un giorno di riposo in meno. Difatti, il venerdì della seconda settimana veniva lasciato libero. Una sorta di “profondo respiro” prima del gran finale, rappresentato dalle staffette monosesso del sabato e dalle partenze in linea della domenica. Al contrario, a Otepää le due staffette non si terranno nella stessa giornata. Quella maschile è stata anticipata, andando a occupare un “buco” e lasciando l’esclusiva del sabato alla controparte femminile.

Tradotto, da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio 2027, si gareggerà quasi tutti i giorni. Gli unici “blank day” saranno giovedì 11 e lunedì 15. Le dodici gare vengono pertanto diluite ulteriormente, permettendo alle TV di avere più agio con i palinsesti. Va peraltro rimarcato come si gareggerà quasi sempre nel pomeriggio o quasi in serata.

BIATHLON, MONDIALI OTEPÄÄ 2027

Mercoledì 10/2, ore 16:10 – Staffetta Mista

Venerdì 12/2, ore 16:30 – Sprint Maschile

Sabato 13/2, ore 17:00 – Sprint Femminile

Domenica 14/2, ore 16:00 – Inseguimento Maschile

Domenica 14/2, ore 18:30 – Inseguimento Femminile

Martedì 16/2, ore 17:10 – Single Mixed

Mercoledì 17/2, ore 17:10 – Individuale Maschile

Giovedì 18/2, ore 17:10 – Individuale Femminile

Venerdì 19/2, ore 17:30 – Staffetta Maschile

Sabato 20/2, ore 17:30 – Staffetta Femminile

Domenica 21/2, ore 15:45 – Mass start Maschile

Domenica 21/2, ore 18:00 – Mass start Femminile