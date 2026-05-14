Vingegaard farà il vuoto sul Blockhaus? Pellizzari cerca risposte, rebus Eulalio

Un inizio di Giro d’Italia più scoppiettante di quello che addirittura ci si aspettava. La classifica è ancora però apertissima in chiave big, ovviamente: domani però può cambiare tutto. Arriva infatti il primo arrivo in salita: tappa durissima quella che parte da Formia ed arriva al Blockhaus. Un’ascesa vera, di quelle che possono creare grandi distacchi.

Prima parte non dura sul lungomare pontino. Poi ci si sposta verso l’Abruzzo ed ecco le difficoltà: non ci sarà più un metro di pianura con la salita di Roccaraso (5,9 chilometri al 6.5%) ad anticipare il gran finale con l’arrivo in vetta al Blockhaus (13,6 chilometri all’8.4% e punte al 14%).

Sarà sicuramente sfida tra i capitani in chiave classifica generale. L’attesa è tutta per Jonas Vingegaard: il danese ha dimostrato di essere in eccellente condizioni ed è pronto a lanciare l’attacco. Farà il vuoto il capitano della Visma | Lease a Bike? Tutto da capire: l’Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese.

Poi c’è un rebus: quello legato al portoghese Afonso Eulálio. Lo scalatore della Bahrain – Victorious è in Maglia Rosa, con un margine abbondante sui big: riuscirà a difendersi? Potrebbe diventare pericoloso in chiave graduatoria finale.