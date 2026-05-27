Tabellone Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, programma, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale

Si è conclusa in maniera definitiva la prima fase dei Campionati Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio 2026, in corso di svolgimento in Svizzera pochi mesi dopo i memorabili Giochi Olimpici di Milano Cortina. Al termine del round robin, le prime quattro squadre classificate dei due gironi si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta che entrerà nel vivo a partire da giovedì 28 maggio.

Tutti i quarti di finale andranno in scena lo stesso giorno, ma bisognerà attendere la conclusione delle quattro partire per scoprire i vari abbinamenti in semifinale (il sistema di assegnazione delle teste di serie si riaggiornerà ulteriormente). Nel frattempo però sappiamo già quali saranno i primi scontri diretti da dentro o fuori: Finlandia-Cechia e Svizzera-Svezia a Zurigo, Canada-Stati Uniti (remake dell’ultima finale olimpica) e Norvegia-Lettonia a Friburgo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei quattro quarti di finale dei Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio 2026. Tutte le partite della rassegna iridata maschile sono visibili in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Sporteurope.tv.

TABELLONE MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2026

Svizzera vs Svezia *

Canada vs Stati Uniti *

Finlandia vs Cechia *

Norvegia vs Lettonia *

Gli accoppiamenti delle semifinali verranno definiti solamente al termine dei quarti, in base all’esito delle varie sfide.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2026

Giovedì 28 maggio

Ore 16.20 Finlandia vs Cechia

Ore 16.20 Canada vs Stati Uniti

Ore 20.20 Norvegia vs Lettonia

Ore 20.20 Svizzera vs Svezia

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Sporteurope.tv.