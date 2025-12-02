Softball, il girone dell’Italia per la prima fase dei Mondiali 2026-2027: svelate le avversarie delle azzurre

La lunga marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2026-2027 di softball è ufficialmente iniziata. La federazione internazionale ha infatti reso noti i gironi della prima fase del torneo iridato, ai quali prenderà parte anche l’Italia.

Le azzurre, campioni d’Europa in carica, saranno di scena a Praga dal 16 al 20 giugno 2026: sui diamanti della capitale della Cechia, le ragazze di Craig Montvidas andranno a caccia delle vittorie che serviranno poi per accedere allo step finale dei Mondiali, in programma al Talobilla Park di Redcliffe (Brisbane, Australia) dal 5 all’11 aprile 2027.

Italia inserita nel Gruppo A, con le stesse padrone di casa della Cechia e: Canada, Cina Taipei, Australia, Repubblica Ceca, e Cuba. Per superare la prima fase sarà necessario arrivare fra le prime due della pool, o sperare poi nell’ottenimento di una delle due wild card a disposizione: in totale saranno 8 le formazioni ammesse alla contesta finale della XVIII Coppa del Mondo di Softball Femminile WBSC. Tutte a caccia del Giappone, nazione detentrice del titolo. Di seguito l’elenco dei gironi, con le date e le sedi di gioco.

Gruppo A – Praga, Repubblica Ceca, 16-20 giugno 2026

Canada, Cina Taipei, Italia, Australia, Repubblica Ceca, Cuba.