Softball: Forlì e Rovigo comandano la decima giornata di Serie A1

Si chiude la decima giornata di Serie A1 2026 per quel che riguarda il softball. Appurata la permanenza al comando, pur con prima sconfitta oggi “vendicata”, della Quick Mill Bollate, quest’oggi è Forlì a consolidare il secondo posto e Rovigo a piazzare una doppietta che allontana decisamente dalla zona retrocessione.

In particolare, Forlì batte due volte Macerata in partite completamente differenti. Gara-1 vede l’Ares Safety guidare prima con un doppio di Tittarelli nel terzo inning e poi con un singolo di farley nel quinto. Quel 2-0, però, diventa 3-2 per Forlì nel sesto dopo un doppio di Giacometti che, includendo un errore difensivo, permette il 2-2, e poi anche dopo la volata di sacrificio di Mambelli del 3-2. Poi ci pensa Ilaria Cacciamani ai tre out della settima ripresa. Gara-2 finisce 9-1 per l’Italposa con manifesta alla quinta, con cinque singoli da un punto e uno da due più un triplo da due.

Rovigo, invece, in una vera sfida salvezza inguaia sempre di più Collecchio in due gare senza storia. Gara-1 termina 7-2 con 12 valide, mentre gara-2 si chiude sul 9-0 sia con la manifesta al quinto inning che con sei punti nel secondo e il fuoricampo di Riley da due punti nel terzo. In sostanza, una giornata che conferma l’ottimo stato dell’Itas Mutua.

Si diceva di gara-2 del derby di Bollate tra Quick Mill e Lacomes, ed a deciderla, dopo un duello totale sul monte tra Bigatton e Lopez, è un extra inning nel quale basta un singolo di Modrego per l’1-0 in favore delle attuali leader della classifica.

Saronno vince gara-1 su Castellana per 5-4 al nono inning, dopo aver rischiato di perdere sia nel regolamentare che al secondo extra inning. A salvare l’MKF un home run di De Luca. Gara-2, invece, vede le Thunders vincere 3-1 con fuoricampo di Fabbian, doppio di Stejskalova e, infine, punto via walk a basi piene di Bartoli. Infine serie strana tra Caronno e Pianoro. In gara-1 le Rheavendors colpiscono in rimonta per 7-4, nel secondo le Blue Girls rispondono con un perentorio 7-0 con grande forma per Brandi e Di Pancrazio.