Chi affronterà Federico Cinà al prossimo turno al Roland Garros? Il tabellone offre una chance!

Federico Cinà ha confezionato la settimana più bella della sua giovanissima carriera, brillando di luce propria al Roland Garros: ha superato tre durissimi turni di qualificazione (contro il giapponese Yosuke Watanuki, l’australiano Bernard Tomic e il canadese Alexis Galarneau), si è meritato l’ingresso al tabellone principale di uno Slam per la prima volta ed è riuscito a sconfiggere un quotato veterano come lo statunitense Reilly Opelka, tra l’altro giocando per la prima volta un quinto set.

Il 19enne siciliano ha avuto la meglio con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove tra l’altro il tabellone non sembra essere così malvagio per sognare in grande: il forfait del francese Arthur Fils (numero 19 del mondo) ha infatti indebolito quello spicchio e ha rimescolato un po’ le carte, concedendo una chance di non poco conto al nostro portacolori. Quale sarà l’avversario di Federico Cinà al secondo turno del Roland Garros?

Bisognerà aspettare lunedì 25 maggio per conoscerne l’identità: sarà il vincente del confronto tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Jasper de Jong. Da una parte il 41enne alla sua ultima stagione da professionista, attuale numero 119 del ranking ATP e con un glorioso passato condito da tre Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2025, US Open 2016); dall’altra il 25enne, numero 106 e ammesso al main draw da lucky loser, dopo aver perso al terzo turno delle qualificazioni contro lo statunitense Michael Zheng.

Federico Cinà non ha precedenti con nessuno dei due (la sua carriera si è per il momento sviluppata soprattutto a livello Challenger), con uno stato di forma di questo calibro nessun traguardo è precluso. All’orizzonte un possibile terzo turno da disputare contro chi prevarrà nel testa a testa tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti.