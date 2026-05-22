Pesante scuffia per New Zealand in America’s Cup! Barca sommersa dal mare per qualche istante! – VIDEO

Una scuffia ha caratterizzato la terza prova delle regate preliminari di America’s Cup, che animeranno il lungo fine settimana nel Golfo degli Angeli a Cagliari e che rappresentano un antipasto della competizione sportiva più antica del mondo, la quale rinnoverà i suoi fasti nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli. La protagonista è stata Team New Zealand: i detentori della Vecchia Brocca era saldamente al comando della gara ed erano lanciati verso la vittoria, quando all’improvviso sono incappati in un clamoroso errore.

Nathan Outteridge e compagni hanno strambato lungo l’ultimo lato con il vento in poppa, quando la brezza soffiava a 18 nodi, sono saltati in aria e sono usciti dall’acqua con i foil, perdendo il controllo dello scafo. L’imbarcazione è poi andata a sbattere violentemente sulle onde, è finita in mare con la prua e si è appoggiata su un lato, dicendo così addio ai sogni di gloria in terra sarda: dal primo all’ultimo posto, quando ormai al traguardo mancava un minuto di gara.

La terza regata di giornata è stata vinta da Luna Rossa 1 con al timone Marco Gradoni e Margherita Porro, capaci di replicare il successo conseguito nel primo atto e di balzare al comando della classifica generale con ventinove punti. Il sodalizio tricolore può fare affidamento su nove lunghezze di margine nei confronti di Luna Rossa 2 (con Ruggero Tita e Peter Burling al comando), gli svizzeri di Alinghi, Team New Zealand e NZ Youth & Women.