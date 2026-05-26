Jonas Vingegaard: “Mi sento sempre meglio ed è importante in vista del Tour de France”

Jonas Vingegaard mette un ulteriore sigillo sulla conquista del Giro d’Italia 2026. Già c’erano pochissimi dubbi ed il campione danese ha definitivamente spazzato anche gli ultimi, centrando la quarta vittoria in questa edizione della corsa rosa. Il corridore della Visma| Lease a Bike si è imposto anche nella sedicesima tappa con l’arrivo in salita a Carì. Vingegaard ha fatto il vuoto sulla salita finale e si è imposto con oltre un minuto di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha concluso al secondo posto davanti all’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), all’olandese Thymen Arensman (Netcompany INEOS), il canadese Derek Gee (Lidl-Trek) ed il compagno di squadra Davide Piganzoli, che ha perso un po’ di contatto negli ultimi chilometri.

In classifica generale Vingegaard ha ora un vantaggio di quattro minuti e tre secondi su Felix Gall, mentre Arensman paga quattro minuti e ventisette secondi. A cinque minuti c’è Jai Hindley, che è diventato ancora di più il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe dopo il crollo di Giulio Pellizzari, che ha perso addirittura diciotto minuti.

Un colpo anche in questa terza settimana per Vingegaard, dopo che comunque aveva già festeggiato nelle precedenti giornate: “Sempre meglio prendere le opportunità quando arrivano. Per me questo è anche un posto speciale in Svizzera. Sono stato qui per un po’ e conosco il posto. Non conosco proprio questa valle, ma in questo luogo ci ho passato del tempo ed è sicuramente un posto speciale per me”.

Un Giro in cassaforte ormai e una condizione che migliora sempre di più, pensando poi all’impegno del Tour de France: “Sento anche di essere migliorato durante il Giro. La mia condizione sta migliorando e sto iniziando a sentirmi davvero molto bene ed è qualcosa di cui ovviamente sono felice anche in vista di quello che arriverà questa estate. Ma anche semplicemente essere qui ora, vincere quattro tappe, avere la Maglia Rosa e anche la Maglia Azzurra, è qualcosa di speciale per me. Sono molto felice”.