Nuoto
Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!
C’è una gara che, più di ogni altra, riassume il senso tecnico e cronometrico del Fort Lauderdale Open 2026: è la finale dei 100 farfalla femminili dominata da Gretchen Walsh, capace di riscrivere ancora una volta il limite mondiale con un 54.33 nuotato nella notte italiana.
Il dato crudo del cronometro racconta già molto: 27 centesimi in meno rispetto al precedente 54.60, stabilito dalla stessa Walsh esattamente un anno prima nella medesima piscina. Un miglioramento che non solo consolida la sua leadership, ma la spinge ulteriormente sotto la barriera dei 55 secondi, ormai diventata un territorio quasi esclusivo. Ancora più significativo è il margine inflitto alle avversarie: oltre quattro secondi sulla seconda classificata, un divario difficilmente riscontrabile in una prova sprint come i 100 farfalla, dove normalmente i distacchi si misurano in decimi.
Una distribuzione delle sforzo incredibile. Il primo 50 metri viene coperto in 25.09, un passaggio già più rapido rispetto a quello registrato nel precedente record mondiale. La seconda vasca, chiusa in 29.24, conferma non solo la capacità di gestione ma anche una resistenza lattacida fuori scala per la distanza. Il bilanciamento tra le due frazioni restituisce una prestazione tecnicamente più rifinita rispetto alle versioni precedenti del suo primato.
Questo crono rappresenta il quarto record mondiale personale nei 100 farfalla in meno di due anni, un dato che inquadra la portata della progressione della nuotatrice statunitense. In questo contesto si inserisce anche il legame con Sara Curtis, compagna di squadra di Walsh alla University of Virginia, dove entrambe militano nei Virginia Cavaliers sotto la guida del tecnico Todd DeSorbo. Un ambiente che, negli ultimi anni, si è affermato come uno dei poli più avanzati del nuoto mondiale e che contribuisce a spiegare, almeno in parte, la continuità ad altissimo livello mostrata dalla statunitense. Si spera, in tal senso, che Curtis sappia seguire in scia un esempio del genere.