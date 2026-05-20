Mattia Furlani sempre più numero 1 del mondo! Rafforzata la vetta del ranking con il volo di Keqiao

Mattia Furlani ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo nel salto in lungo grazie alla prestazione offerta sabato pomeriggio in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione del Mondo è volato a 8.43 metri sulla pedana di Keqiao (Cina), migliorando di quattro centimetri il proprio personale e fermandosi a quattro centimetri dal record italiano detenuto da Andrew Howe: un riscontro sontuoso che gli ha permesso di incamerare un bottino di 1.332 punti.

Il 21enne laziale ha così potuto scartare i 1.303 punti che si era meritato lo scorso 3 febbraio balzando a 8.30 metri in quel di Ostrava e ha così alzato di sei punti la propria media: da 1.362 è passato a quota 1.368, blindando ulteriormente la prima posizione nel ranking stilato settimanalmente da World Athletics. La graduatoria viene elaborata considerando i cinque migliori riscontri per ogni atleta, l’azzurro ha distanziato lo svizzero Simon Ehammer (1.314), il greco Miltiadis Tentoglou (1.312) e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (1.309).

Ricordiamo le cinque prestazioni in carico a Mattia Furlani: 1.483 punti per il trionfo ai Mondiali 2025 con 8.39; 1.353 per il secondo posto alle finali della Diamond League 2025 con 8.30; 1.343 per la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor 2026 con 8.39; 1.332 per la già citata prestazione a Keqiao; 1.329 per il secondo posto agli Europei 2024 con 8.38. Il nostro portacolori tornerà in gara sabato 23 maggio in occasione della seconda tappa di Diamond League, che andrà in scena a Xiamen (Cina).