Mattia Furlani e Larissa Iapichino volano in Cina per la prima tappa di Diamond League

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Keqiao. Il circuito itinerante di atletica leggera riapre i battenti dunque in Asia con un doppio appuntamento cinese (il 23 maggio ci si sposterà a Xiamen) dopo lo slittamento al 19 giugno del meeting di Doha che avrebbe dovuto aprire il calendario.

Sulla pedana dello stadio di Shaoxing vedremo in azione sia Mattia Furlani che Larissa Iapichino, le due stelle del salto in lungo italiano, per quello che sarà il loro debutto stagionale all’aperto quasi due mesi dopo aver centrato l’argento ai Campionati del Mondo indoor di Torun. Il concorso maschile non sarà valido per la classifica generale della Diamond League, mentre la gara femminile assegnerà i primi punti della regular season verso la conquista dell’ambito ‘Diamante’.

Furlani si presenta al meeting di Keqiao/Shanghai da campione iridato in carica, con l’obiettivo di scaldare i motori in vista del Golden Gala in programma a Roma il 4 giugno, e potrà confrontarsi subito con alcuni avversari di primo piano come il fenomeno bulgaro Bozhidar Saraboyukov, l’australiano Liam Adcock, il padrone di casa cinese Shi Yuhao ed i giamaicani Wayne Pinnock e Tajay Gayle. Test interessante anche per Iapichino che sfiderà la world leader Alexis Brown (7.07 un mese fa in Florida) oltre alla colombiana Natalia Linares e alle altre statunitensi Claire Bryant, Quanesha Burks e Monae’ Nichols.

Keqiao si appresta ad accogliere tante star internazionali tra cui il fuoriclasse svedese Mondo Duplantis (al debutto stagionale outdoor) nel salto con l’asta, Faith Kipyegon nei 5000 metri, Shericka Jackson, Amy Hunt e Sha’Carri Richardson nei 200, Letsile Tebogo nei 100, Jessica Hull nei 1500, Karsten Warholm sulla distanza spuria dei 300 ostacoli e le prime due performer mondiali all-time dei 100hs Tobi Amusan e Masai Russell.