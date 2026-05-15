Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streaming

La Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ospitare la prima tappa, dopo che settimana scorsa si era resa necessaria la cancellazione della prova di Doha a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Si preannuncia grande spettacolo in terra asiatica, con tante stelle del panorama mondiale che si affronteranno a viso aperto in uno dei primi grandi appuntamenti di questa annata agonistica.

Si incomincerà alle ore 11.19 italiane con il salto in lungo maschile (prova che non assegna però punti): riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo in carica e che inseguirà immediatamente un riscontro tecnico di ottima caratura tecnica. L’altra azzurra in gara sarà Larissa Iapichino, impegnata sempre nel salto in lungo contro avversarie di lusso come le statunitensi Lex Brown, Claire Bryant, Quanesha Burks e Monae’ Nichols.

Da non perdere lo svedese Armand Duplantis (primatista mondiale di salto con l’asta), il botswano Letsile Tebogo si cimenterà sui 100 metri da Campione Olimpico del mezzo giro di pista, la keniana Faith Kipyegon illuminerà i 500 metri, il norvegese Karsten Warholm inseguirà il risultato a effetto sui 300 ostacoli, da non perdere il duello tra Tobi Amusan e Masai Russell sui 100 ostacoli, mentre Shericka Jackson sarà la donna più attesa sui 200 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League che si disputa a Shanghai. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.55, su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play Sport 2 dalle ore 13.00; garantita la diretta live testuale su OA Sport in versione integrale. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SHANGHAI

Sabato 16 maggio

11.19 Salto in lungo maschile (non valido per la Diamond League)

12.15 Salto con l’asta maschile

12.27 Getto del peso femminile

12.37 5000 metri femminile (non valido per la Diamond League)

13.04 400 metri femminile

13.14 110 ostacoli

13.19 Salto in lungo femminile

13.23 3000 siepi femminile

13.41 800 metri maschile

13.48 Lancio del disco maschile

13.52 200 metri femminile

14.00 3000 metri maschile

14.16 100 metri maschile

14.28 1500 metri femminile

14.41 300 ostacoli maschile

14.52 100 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.55, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle ore 13.00, gratis; Sky Go, NOW dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.