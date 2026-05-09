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Atletica oggi in tv, Meeting Firenze 2026: orari, programma, streaming, big italiani in gara
Tutto pronto allo stadio Ridolfi di Firenze per una nuova edizione del Pegaso Meeting, valevole come tappa di livello Challenger del World Athletics Continental Tour. Archiviata la parentesi delle World Relays in Botswana, comincia ad entrare nel vivo la stagione 2026 all’aperto su pista con diversi appuntamenti di rilievo in agenda sul suolo italiano.
Il meeting fiorentino propone quest’anno un cast di alto profilo grazie alla presenza di alcuni big azzurri tra cui la fuoriclasse trentina Nadia Battocletti (al debutto stagionale su pista) che si cimenterà nei 1500 metri con l’obiettivo di firmare il nuovo record nazionale, oltre al padrone di casa Leonardo Fabbri nel getto del peso e alla campionessa europea in carica Sara Fantini nel martello. Attesi anche atleti stranieri di prima fascia in campo internazionale come lo sprinter sudafricano Akani Simbine e la britannica Amy Hunt, entrambi di scena sui 100 metri.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del meeting di Firenze, tappa del World Athletics Continental Tour Challenger di atletica. La riunione fiorentina sarà visibile in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv, mentre OA Sport vi garantirà la diretta live testuale dell’evento.
CALENDARIO MEETING FIRENZE OGGI
Sabato 9 maggio
15.00 Tiro del giavellotto (maschile)
15.30 Salto in alto (femminile)
15.45 100 metri (femminile), batterie
16.00 100 metri (maschile), batterie
16.25 110 ostacoli (maschile)
16.35 Getto del peso (maschile)
16.40 Salto in lungo (maschile)
17.05 Salto con l’asta (femminile)
17.10 100 metri (femminile), finale
17.20 100 metri (maschile), finale
17.35 400 metri (maschile)
17.50 800 metri (femminile)
18.00 800 metri (maschile)
18.05 Lancio del martello (femminile)
18.15 1500 metri (femminile)
18.30 4×100 (maschile)
18.40 4×100 (femminile)
PROGRAMMA MEETING FIRENZE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv.
Diretta Live testuale: OA Sport.