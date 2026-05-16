Il ds Red Bull fa il pompiere: “Hindley e Pellizzari entrambi capitani. Rapporto fraterno”

Una due giorni molto particolare in casa Red Bull – BORA – hansgrohe. Tutti si aspettavano Giulio Pellizzari, capitano designato dello squadrone tedesco al Giro d’Italia, invece tra Blockhaus e la frazione odierna sui muri marchigiani, chi ha brillato più di tutti è stato Jai Hindley.

L’australiano, vincitore della Corsa Rosa del 2022, si è preso di forza la quinta piazza in classifica generale (terza virtuale dopo Vingegaard e Gall). Oggi ha sprintato negli ultimi 300 metri ed ha guadagnato 2” su tutti i rivali a parte il fuoriclasse danese.

A parlare della situazione in casa Red Bull è stato ai microfoni Rai il direttore sportivo Christian Pömer: “Corriamo con due capitani, è la migliore strategia quando corriamo con due atleti. Una grande gara a tappe è sempre difficile, abbiamo visto che ieri con due si può giocare”.

Sono amici? “Sono fratelli quasi, sono molto uniti e questo aiuta a mettere in atto questa strategia. Non c’è nessun problema e nessuno screzio, insieme possono provare a battere Vingegaard”.