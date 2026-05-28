Jonathan Milan fa mea culpa: “Ho sbagliato il posizionamento all’ultima curva”

Niente da fare per Jonathan Milan. L’azzurro si è dovuto accontentare della terza piazza in occasione della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da un percorso lungo 171 km con partenza da Fai della Paganella ed arrivo a Pieve di Soligo.

Nello specifico il velocista in forza alla Lidl-Trek ha perso nel momento decisivo la ruota di Paul Magnier (Soudal Quick Step), poi autore di unagrandissimo sprint con cui è arrivato per primo al traguardo (terzo successo per lui in questa edizione della Corsa Rosa) precedendo Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), secondo classificato.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Tolmezzo ha commentato quanto fatto: “Ha iniziato a piovere all’ultimo per fortuna, si sapeva che sarebbe stato un finale articolato, mi è piaciuta però come gara e come percorso – ha detto Milan – I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, dispiace non essere riuscito a mettere la ciliegina sulla torta dopo aver controllato e tirato tutto il giorno; ho sbagliato il posizionamento all’ultima curva, sarei dovuto rimanere sulla ruota di Magnier“.