Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streaming

Joel Santos questa sera, a Rotherham, cercherà di dare l’assalto al titolo europeo dei pesi mosca. Per lui la sfida è contro Conner Kersall, il padrone di casa (in tutti i sensi, visto che è nato proprio a Rotherham). Dal 2013, tempi di Andrea Sarritzu, non c’è un italiano campione continentale.

Si tratta del primo di una serie di eventi che indubitabilmente caratterizzerà la stagione che va dalla primavera all’estate del pugilato non solo di casa nostra, ma anche internazionale. E Joel Santos proverà a portarsi dietro quel pezzo di Toscana che da tanto tempo si porta dietro. Quello che l’ha sempre sostenuto in un viaggio che, a 34 anni, lo porta a figurare come miglior mosca italiano e soprattutto come speranza per cercare un bel colpo di mano.

Il combattimento tra Joel Santos e Conner Kersall si terrà oggi al Magna Centre di Rotherham. Attualmente non ne è prevista alcuna diretta tv in Italia, e parimenti non ne è segnalata alcuna diretta streaming.

A CHE ORA SANTOS-KELSALL, EUROPEO PESI MOSCA 2026 OGGI

Sabato 2 maggio

MAIN EVENT

23:00 circa Joel Santos (ITA)-Conner Kersall (GBR) – Europeo mosca

UNDERCARD

Hughie Wilson-Rashid Omar – superleggeri

Jimmy Lee-Saleh Kassim – superpiuma

Billy Jarmolinski-Alisha Lewis – piuma donne

Mohammed Subhaan-Fernando Joaquin – leggeri

Oluwatosin Kejawa – massimi legeri

Joshua Simms-Lamah Griggs – massimi

PROGRAMMA SANTOS-KELSALL: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.