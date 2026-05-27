Jakub Mensik vince e crolla in campo a Parigi: finale incredibile contro Navone e de Minaur ‘fortunato’

La sfida tra Jakub Mensik e Mariano Navone al secondo turno del Roland Garros 2026 è stata una vera battaglia di sopravvivenza sportiva. Il ceco ha vinto dopo oltre quattro ore di gioco con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(11), imponendosi 13-11 nel super tie-break del quinto set.

Nel finale si sono viste scene impressionanti: Mensik, stremato dai crampi e dal caldo, ha trovato comunque le energie per chiudere il match, ma subito dopo il punto decisivo è crollato a terra senza riuscire a rialzarsi autonomamente. I medici sono intervenuti rapidamente per assisterlo. Già durante il match il ceco aveva richiesto un Medical Timeout per un problema fisico, segnale evidente di una condizione sempre più precaria col passare delle ore.

Questa situazione potrebbe ora avere conseguenze pesanti in vista del terzo turno contro Alex de Minaur. L’australiano, infatti, arriva all’appuntamento in condizioni ideali: ha beneficiato del forfait del belga Alexander Blockx, ritiratosi prima del match per un problema alla caviglia accusato in allenamento, e si è così qualificato senza nemmeno scendere in campo.

Il contrasto fisico tra i due è quindi enorme: da una parte De Minaur completamente riposato, dall’altra Mensik reduce da uno sforzo ai limiti della resistenza. Proprio per questo, nel circuito si è già iniziato a ipotizzare uno scenario estremo: il ceco potrebbe persino non recuperare in tempo utile per venerdì 29 maggio.

Se Mensik dovesse accusare ulteriori problemi fisici nelle prossime ore, de Minaur potrebbe ritrovarsi incredibilmente con due “walkover” consecutivi verso gli ottavi di finale del torneo parigino.