Boxe, Irma Testa si lancia verso il professionismo: svelati i prossimi obiettivi

Irma Testa ha definito i suoi prossimi obiettivi: a settembre disputerà i Mondiali e poi lascerà il dilettantismo per passare al professionismo. La pugile campana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ne ha parlato durante la presentazione di Photoansa alle Gallerie d’Italia di Napoli.

L’azzurra, reduce dalla deludente eliminazione ai Giochi di Parigi 2024, ha espresso le proprie intenzioni: “Penso che in Italia ci sia bisogno del professionismo“. Chiara anche l’analisi sull’ultima spedizione a cinque cerchi: “Non è stata fortunata per il pugilato italiano. Nel mio caso ho subito un’operazione sei mesi prima che non è andata bene e ho dovuto riparare a ridosso delle Olimpiadi ma non mi aspettavo da tutta la squadra un risultato così modesto“.

Il futuro è dunque ben chiaro per la nostra portacolori, che cercherà di conquistare la medaglia d’oro iridata tra i pesi piuma dopo quella del 2023 per poi cimentarsi con una nuova avventura. Il sogno è quello di diventare un punto di riferimento per il pugilato femminile internazionale, puntando anche alle interessanti borse economiche che circolano negli incontri di punta.