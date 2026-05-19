Giro d’Italia 2026, tutti i distacchi tra gli uomini di classifica nella cronometro. A picco Gall e Rondel

L’olandese Thymen Arensman ha strabiliato, il canadese Derek Gee ha stupito, l’australiano Ben O’Connor ha risposto presente, il danese Jonas Vingegaard è parso sottotono, Giulio Pellizzari si è difeso in maniera coriacea, l’australiano Jai Hindley non è sembrato pimpante, l’austriaco Felix Gall è andato in crisi. Il tutto nel giorno della tenuta garibaldina del portoghese Afonso Eulalio, capace di conservare la maglia rosa.

Si può riassumere in questo modo l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia: 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa, adatti ai grandissimi specialisti e, infatti, dominati da Filippo Ganna. Per quanto riguarda gli uomini in lotta per la classifica generale, spicca la grande prestazione di Arensman: secondo assoluto (a 1’54” da Ganna), capace di guadagnare 22” su Gee, 48” su O’Connor, 1’06” su Vingegaard, 1’24” su Pellizzari, 1’37” su Hindley, 2’28” su Gall, 2’47” su Mathys Rondel.

Ci si aspettava che il nordico infliggesse distacchi pesanti all’intera concorrenza, invece ha pagato sensibilmente dazio dall’olandese e dal canadese, riuscendo a distanziare il ciclista italiano di meno di mezzo secondo al chilometro. Si credeva che l’austriaco potesse fare meglio dopo aver tenuto botta in montagna e invece è naufragato, alla pari del francese Mathys Rondel, apparso decisamente in apnea e risultato il peggiore tra gli aspiranti alla top-10 finale.

La classifica generale è stata così ridisegnata al termine della decima tappa: Eulalio, che oggi ha perso 3’03” da Arensman, resta dunque al comando della classifica generale con un vantaggio di 27” su Vingegaard, Arensman si è issato al terzo posto a 1’57”, Gall è scivolato in quarta piazza a 2’24”, O’Connor quinto a 2’48”, Hindley sesto a 3’06”, Stores settimo a 3’28”, Gee ottavo a 3’34”, Pellizzari nono a 3’36”.

CLASSIFICA BIG CRONOMETRO GIRO D’ITALIA: I DISTACCHI

Thymen Arensman 47’47”

Derek Gee a 22”

Ben O’Connor a 48”

Jonas Vingegaard a 1’06”

Michael Storer a 1’11”

Markel Beloki a 1’17”

Giulio Pellizzari a 1’24”

Jai Hindley a 1’37”

Felix Gall a 2’28”

Mathys Rondel a 2’47”

Afonso Eulalio a 3’03”

NUOVA CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (TOP-15)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27

3 6 ▲3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57

4 3 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24

5 8 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48

6 4 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06

7 10 ▲3 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28

8 14 ▲6 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34

9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36

10 11 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

11 7 ▼4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

12 13 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 5:27

13 15 ▲2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 5:39

14 16 ▲2 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:11

15 21 ▲6 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:37