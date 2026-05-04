Hockey prato, i convocati dell’Italia per il raduno in Spagna: preparazione in vista dell’evento clou estivo

La marcia di avvicinamento della Nazionale Italiana maschile di hockey su prato verso l’appuntamento clou dell’estate entra in una fase decisiva. Il raduno in programma a Terrassa, alle porte di Barcellona (Spagna), dall’11 al 13 maggio 2026 rappresenta infatti molto più di una semplice finestra di allenamento: è un banco di prova concreto per misurare lo stato di crescita del gruppo guidato dal commissario tecnico Gianluca Cirilli.

Gli azzurri sono reduci da una prima parte di stagione scandita da tappe funzionali alla costruzione di un’identità solida. Il lavoro avviato a febbraio a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, ha posto le basi atletiche e tattiche, mentre le amichevoli di aprile in Belgio hanno offerto indicazioni preziose: una vittoria e una sconfitta che, al di là dei risultati, hanno evidenziato margini di miglioramento ma anche segnali incoraggianti sul piano del gioco.

In questo contesto si inserisce il doppio confronto contro la Spagna, attualmente tra le prime potenze mondiali (settima nel ranking internazionale). Le due sfide in programma il 12 e 13 maggio non saranno semplici test, ma veri e propri esami di maturità contro un’avversaria di alto livello tecnico e con maggiore esperienza internazionale. Per l’Italia, numero 27 del ranking, sarà l’occasione per verificare la tenuta difensiva, la qualità della manovra e, soprattutto, la capacità di competere con continuità contro squadre di fascia superiore.

Tutto, però, converge verso l’obiettivo principale della stagione: gli EuroHockey Championship Qualifier I, in programma a Roma dal 9 al 12 luglio. Un torneo che metterà in palio l’accesso agli Europei del 2027 e che vedrà gli giocatori nostrani confrontarsi con un lotto competitivo ma alla portata: Scozia, Ucraina, Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia, Croazia e Portogallo. Di seguito l’elenco dei convocati per il raduno in terra iberica:

CONVOCATI ITALIA HOCKEY SU PRATO

PORTIERI:

DELL’ANNO ANDREA, SERPELLONI MATTIA.

DIFENSORI:

CARTA GIAIME, CLEMENT GERONIMO, GARBACCIO MARCO, MUZZIOLI ALESSANDRO, PUGLISI JOAQUIN, UGHETTO ALBERTO.

CENTROCAMPISTI:

AMOROSINI MATTIA, GENCARELLI LADISLAO, HARTE FACUNDO, IOSSA VALERIO, MORETTO MARCO, PALUMBO LEONARDO.

ATTACCANTI:

AROSIO DAVIDE, BIOCCA GABRIEL, DIONISI VICI FELIX, FAGGIAN GIOVANNI, GIULIANI DAVIDE, TIMMERMANS LUCA.

STAFF TECNICO

Team Manager: Emanuele IOSSA

Allenatore: Gianluca CIRILLI

Vice Allenatore: Massimo LANZANO

Medico: Angela CHIAVOGHILEFU

Fisioterapista: Antonio PROIETTI