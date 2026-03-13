Hockey prato femminile, Italia sconfitta di misura dall’India. Resta un’ultima speranza per i Mondiali

Era una partita difficilissima, contro la seconda testa di serie di questa competizione, la nona forza al mondo. Non è riuscita l’impresa all’Italia nelle semifinali del torneo di qualificazione ai Mondiali 2026 di hockey prato al femminile: le azzurre sono state battute per 1-0 dalle padrone di casa dell’India.

La squadra di Massimo Lanzano ci ha provato a ribaltare il pronostico, ma le beniamine del pubblico, spinte anche dai tifosi, hanno preso in mano il match e si sono portate in vantaggio al 40′ con il corner corto timbrato da Manisha Chauhan. In generale a livello offensivo più produzione da parte delle indiane che hanno tirato 8 corner corti contro uno, quello dell’ultimo assalto azzurro.

Non terminano qui però le possibilità per la squadra tricolore di centrare la qualificazione alla manifestazione iridata che si disputerà dal 15 al 30 agosto 2026 a Wavre (Belgio) e ad Amsterdam (Olanda).

Domani pomeriggio la squadra italiana si giocherà l’ultimo pass rimasto contro la Scozia che è stata sconfitta 2-0 dall’Inghilterra in semifinale. Sarà una finale terzo e quarto posto dal valore altissimo.