Hockey ghiaccio, ai Mondiali 2026 è il momento delle semifinali

Dopo la fase a gironi e i quarti di finale, ai Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio è arrivato il momento delle semifinali: chi vince vola alla gara per l’oro, chi perde invece si dovrà contendere un posto sul podio. E’ il momento quindi di definire la zona medaglie.

Ci si gioca tutto il 30 maggio alla Swiss Life Arena di Zurigo: alle 15.20 i padroni di casa della Svizzera “ospitano” la Norvegia. Gli elvetici, medaglia d’argento ai Mondiali 2024 e 2025, sanno di avere sul ghiaccio amico la chance della vita. Partono da favoriti contro gli scandinavi, che vantano come miglior piazzamento della loro storia un 4° posto nel 1951, potendo contare anche su uno Sven Andrighetto sin qui da 13 punti (4+9), ma non solo: perché elementi come Denis Malgin e Roman Josi ne hanno totalizzati rispettivamente 12 (4+9) e 11 (5+6).

Attenzione però ad una cosa: se dovesse venire fuori una gara bloccata, riflettori sui portieri. Leonardo Genoni per i rossocrociati con un ottimo rendimento sin qui (complessivo 96.63% di bloccaggi o respinte), non è da meno Henrik Haukeland, con 143 parate su 149 tiri subiti (95.97); in assoluto i goalie che hanno parato di più.

Alle 20.00 Canada-Finlandia: per molti è la finale anticipata del torneo. Nordamericani contro nordeuropei. I canadesi non vincono i Mondiali dal 2023, i finnici dal 2022. E’ una gara dalla quale può venire fuori di tutto, anche perché se é vero che i roster non saranno al completo, rispetto a quanto successo alle Olimpiadi, dall’altro lato stiamo parlando comunque di due delle “Big 4” dell’hockey planetario.

Il Canada potrebbe dipendere e non poco dal suo Macklin Celebrini, sin qui 6 gol e 6 assist nel suo score personale, e dal leggendario Sydney Crosby (1 gol e 9 assist), di contro la Finlandia si affiderà alle invenzioni di Jesse Puljujarvi (4 gol e 5 assist) e Aleksander Barkov (2+7). In “gabbia” invece dovrebbero esserci Jet Greaves (94.37% di parate) e Justus Annunen (92.31% di parate). Lo spettacolo non mancherà di certo: è il momento di incrociare le mazze, pattinare veloce e capire chi riuscirà a guadagnarsi il biglietto per la gloria.