Hockey ghiaccio: ai Mondiali rimangono in 4. Finlandia-Canada, Svizzera-Norvegia

I quarti di finale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio sono andati ufficialmente in archivio. Sulle piste di Zurigo e Friburgo si sono infatti consumati i primi atti della fase ad eliminazione diretta del torneo planetario.

Staccano il pass per le semifinali, con la certezza di incontrarsi il prossimo 30 maggio, Finlandia e Canada. I nordeuropei hanno travolto 4-1 la Cechia, in una gara sempre in controllo dove Manninen e Lundell hanno fatto la differenza in avvio, mentre i canadesi hanno spazzato via 4-0 gli USA nel derby nordamericano in un match senza storia caratterizzato dalle reti di Celebrini, Holloway, Brown e del leggendario Crosby.

Dall’altra parte del tabellone vi saranno la Svizzera padrona di casa, capace di rimontare lo svantaggio iniziale contro la Svezia (rete di Karlsson) e di imporsi 3-1 (grazie al pareggio di Josi e alle zampate di Malgin e Thukauf), e una Norvegia che, pur in sofferenza, riesce a stampare un “secco” 2-0 contro la Lettonia, per effetto degli acuti di Koblar e Steen, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0.

Le semifinali, si giocheranno il prossimo 30 maggio: Svizzera-Norvegia alle 15.20 e Canada-Finlandia alle ore 20.00, tutte e due sul ghiaccio della Swiss Life Arena di Zurigo