Giulio Pellizzari ammette: “Ho pensato di fermarmi, mi scoccia tanto questa situazione”

Il Giro d’Italia 2026 si sta rivelando un vero e proprio incubo per Giulio Pellizzari, presentatosi ai nastri di partenza della Corsa Rosa con l’obiettivo di salire sul podio nella generale dopo il convincente trionfo di un mese fa al Tour of the Alps. Purtroppo il marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute, stringendo comunque i denti e restando in classifica fino all’inizio della terza settimana.

Il 22enne azzurro è andato in crisi nell’arrivo in salita di Carì dicendo definitivamente addio alle residue speranze di giocarsi una possibile top5 assoluta, poi si è staccato dal gruppo dei migliori anche ieri in una tappa non così impegnativa (e affrontata ad un ritmo tutto sommato tranquillo dagli uomini di classifica) giungendo comunque al traguardo e non alzando bandiera bianca.

“Sì, ho pensato di fermarmi e ritirarmi, più oggi (ieri, ndr) che ieri (martedì, ndr) a Carì. Volevo farlo subito. Mi scoccia tanto questa situazione. Però andiamo piano, andrà meglio. Devo recuperare le forze, quindi quando posso staccarmi ne approfitto. Anche domani (oggi, ndr) sarà una giornata di recupero, in vista delle due tappe di montagna di venerdì e sabato“, ha spiegato Pellizzari al termine della corsa di ieri con arrivo ad Andalo (fonte: Gazzetta dello Sport).

Zak Dempster, direttore sportivo della Red Bull, ha commentato così le difficoltà del corridore italiano: “Giulio è deluso, ovviamente, ma ha lottato tantissimo. Fa parte del percorso di crescita di un corridore da Grandi Giri e noi lo sosteniamo pienamente. Non credo sia una questione di pressione psicologica. È più un problema di salute e, alla fine, è questo che pesa maggiormente. Vogliamo aiutare Jai a salire sul podio. Giulio darà tutto quello che ha“