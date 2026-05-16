CiclismoGiro d'ItaliaSport in tvStrada
Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Chieti-Fermo: orari, percorso, tv. I muri possono generare sorprese
Dopo il primo arrivo in salita, quello sul Blockhaus, che ha già ribaltato la classifica generale, prosegue un weekend molto duro al Giro d’Italia 2026 con l’ottava tappa, da Chieti a Fermo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con il programma, il percorso ed i favoriti.
PERCORSO
155 chilometri dall’Abruzzo alle Marche. I primi 100 sono totalmente tranquilli, senza difficoltà altimetriche, che sono concentrate tutte su un finale entusiasmante. In rapida successione i GPM di Montefiore d’Aso (9.9 km al 3.6%) e Monterubbiano (4.7 km al 5.7%), seguiti dal chilometro Red Bull sul Muro del Ferro (mezzo chilometro all’11%). Discesa e poi le ultime due ascese: Capodarco (2.5 km al 6.1%) e l’ultimo strappo verso Fermo (3,7 km al 5.7%).
FAVORITI
Sembra una tappa adattissima alle fughe da lontano, con i big che potrebbero prendersi una giornata di pausa in attesa di domenica. Abbiamo già visto all’attacco nei giorni scorsi Christian Scaroni, che può essere sicuramente uno dei papabili. Occhio anche a Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) che ha già vinto una tappa. Uscito di classifica può buttarsi all’attacco anche Jan Christen. Uno dei nomi più attesi sarebbe quello di Giulio Ciccone, ma l’azzurro è ancora nelle zone alte della graduatoria. Difficile vedere una sfida tra Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, mentre Afonso Eulalio dovrebbe conservare la Maglia Rosa.
PROGRAMMA
Sabato 16 maggio – Ottava tappa Chieti-Fermo (156 km)
Orario di partenza: 13.15
Orario di arrivo: 17.15 circa
DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:05; Rai 2 dalle 14:00
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport