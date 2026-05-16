Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Chieti-Fermo: orari, percorso, tv. I muri possono generare sorprese

Dopo il primo arrivo in salita, quello sul Blockhaus, che ha già ribaltato la classifica generale, prosegue un weekend molto duro al Giro d’Italia 2026 con l’ottava tappa, da Chieti a Fermo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con il programma, il percorso ed i favoriti.

PERCORSO

155 chilometri dall’Abruzzo alle Marche. I primi 100 sono totalmente tranquilli, senza difficoltà altimetriche, che sono concentrate tutte su un finale entusiasmante. In rapida successione i GPM di Montefiore d’Aso (9.9 km al 3.6%) e Monterubbiano (4.7 km al 5.7%), seguiti dal chilometro Red Bull sul Muro del Ferro (mezzo chilometro all’11%). Discesa e poi le ultime due ascese: Capodarco (2.5 km al 6.1%) e l’ultimo strappo verso Fermo (3,7 km al 5.7%).

FAVORITI

Sembra una tappa adattissima alle fughe da lontano, con i big che potrebbero prendersi una giornata di pausa in attesa di domenica. Abbiamo già visto all’attacco nei giorni scorsi Christian Scaroni, che può essere sicuramente uno dei papabili. Occhio anche a Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) che ha già vinto una tappa. Uscito di classifica può buttarsi all’attacco anche Jan Christen. Uno dei nomi più attesi sarebbe quello di Giulio Ciccone, ma l’azzurro è ancora nelle zone alte della graduatoria. Difficile vedere una sfida tra Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, mentre Afonso Eulalio dovrebbe conservare la Maglia Rosa.

PROGRAMMA

Sabato 16 maggio – Ottava tappa Chieti-Fermo (156 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:05; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport